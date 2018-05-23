李應元備詢時請假參加活動 蔣萬安譴責：藐視國會

2018年05月23日 12:32 中時 倪浩倫

立法院各委員會今上午9時起，進行行政院各部會的年度預算凍結案審查，環保署長李應元在近10時，請假離開、陪陳建仁副總統參加綠蠵龜的活動，頂替備詢的副署長張子敬，卻出現答不出來立委問題的窘境，藍委蔣萬安動怒表示，加上這次，李應元已經「二度落跑」，外面活動派副署長參加就好，痛批李「藐視國會」，強烈譴責。

立法院衛環委員會今審查衛福部、勞動部、環保署的年度預算凍結案，同時進行答詢，不少立委也在質詢時，問到關於深澳電廠的事情，由於環保署長李應元在近10時開始請假，陪陳建仁副總統前往台北車站參加活動，所以前面都暫由環保署副署長張子敬代打。

藍委蔣萬安甫站上質詢台，聽到李應元「又請假」時，不禁動怒表示，加上這次，李應元已經是二度落跑，放著自己部會的預算不管，竟跑去參加參加活動「派副署長去就可以了吧」，張子敬緩頰說道，是因為副總統也出席同個活動，署長基於尊重副總統、所以暫時請假；此話更讓蔣萬安火大，痛批「尊重副總統，就不用尊重立法院？」根本李藐視國會，對此行為強烈譴責。

立院衛環委員會上月16日排「深澳發電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」報告，李應元在未向當時的召委、藍委陳宜民請假的情況下，在上午11時左右離席，搭高鐵前往南部，遭陳宜民譴責李「落跑」。

蔣萬安接著在質詢時，詢問張子敬關於深澳電廠的相關議題，屢屢不滿對方的答案，甚至在問到對李應元曾說過的話「有什麼看法」，卻得到「我不知道署長說過這種話」的答案，讓他再次爆氣，認為署長落跑，副署長又無法作主回答，這樣是要委員怎麼問？所幸李應元在質詢的最後幾分鐘趕回來，讓火爆的場面稍稍冷靜下來。

(中時 )