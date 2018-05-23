進攻年輕族群 林佳龍IG正式上線了

2018年05月23日 12:04 中時 陳世宗

林佳龍搭旋轉木馬，身騎白馬過三關。（陳世宗翻攝）

台中市長林佳龍IG（Instagram）帳號「dragonforpeople」正式上線了！最近蔡英文總統與高中生座談時被問到「有沒有IG帳號？」，讓政治人物IG帳號備受注意。市長林佳龍23日上午也在臉書宣傳自己的IG帳號，還說「漏網鏡頭都放在那裡了！」新聞局長卓冠廷說，其實林市長去年開始就已低調設立IG帳號，內有許多年輕幕僚側拍的照片，歡迎粉絲追蹤，看看林佳龍生活化的一面。

新聞局指出，蔡英文總統日前與高中生座談，被問到有沒有設IG帳號（Instagram）的打算，她還笑著說，「臉書好像老了，快不流行了」，後來查證才知道蔡總統早有IG帳號。

此事被媒體揭露後，年輕人習慣使用IG勝過臉書(FB)的趨勢引起注意，政治人物IG帳號開始備受重視，而台中市長林佳龍今日也在臉書上張貼訊息，為自己的IG帳號宣傳。林佳龍一早在臉書上張貼一張他吃著黃色大西瓜的照片，還說「追蹤佳龍IG，聽說漏網鏡頭都放在那裡了！」

林佳龍表示，年輕幕僚平常偷偷拍行程中的各種怪動作怪表情，剛剛上去滑，竟然還放了很多貪吃畫面！但沒關係，喜歡就好，也希望大家看得開心。

打開林佳龍的IG發現，目前粉絲約1800名粉絲，照片除大口吃大西瓜外，還有搭旋轉木馬、戴墨鏡扮演終極保鑣、吃新丁粄、搭公車、做蛋糕的照片，相較臉書比較多政策行銷，IG則走生活化風格。

卓冠廷說，林市長的IG在去年就已悄悄上線，裡面照片有很多是年輕幕僚側拍，因此照片走向生活化。IG過去一年默默經營，已經吸引不少粉絲加入，最近因為蔡總統的談話，讓不少臉書粉絲紛紛表達希望可以追蹤林市長IG，因此林市長公佈IG正式上線，希望讓粉絲們可以看看林市長另一面。

(中時 )