《全台最速報》白色恐怖？管案台大遴委遭約談

2018年05月23日 11:58 中時電子報 綜合報導

◎白色恐怖？管案台大遴委遭約談

台大校長遴選風波延燒，今（23）日有不具名的遴選委員透露，上周起陸續聽說有委員被檢調以證人身分約談，至少有4、5個人，大家都覺得很恐懼，遴選委員都是被合法選舉出來的，1月5日遴選委員會選出管中閔為新校長後，1月31日又再度確認遴選結果沒問題，5月12日的臨時校務會議也支持遴選委員會的決議，無法理解司法單位到底想做什麼。

◎打造澎湖新綠能 首座離島大型微電網誕生

打造綠色家園，台電公司於澎湖七美島設置全台首座離島大型智慧微電網，以太陽能及風能「風光互補」功效建構澎湖成為全國綠能低碳示範島，跨出創造再生能源第一步。

◎外牆更新跑程序要2年 柯P轟乾脆不要申請

台北市長柯文哲23日主持大安區里長座談，和安里長張正雄反映不少大樓外牆剝落嚴重，裝設保護網比比皆是，蔚為奇觀，令他不解的是，都更處補助最多可有1000萬，但光跑申請程序時間就要2年，建管處補助則只有4萬，根本不夠；柯文哲對此回應，將帶回討論2個補助案是否有整合空間。

◎神明都敢騙！假美鈔添香油 廟祝兌現傻眼

台中市蔡姓婦人受擔任廟祝的友人所託，日前拿著4張百元美鈔到台灣銀行台中分行兌換，卻被行員發現這4張美金都是偽鈔，讓她大呼傻眼，甚至可能因此觸犯刑法《行使偽造有價證券》。

(中時電子報)