《全台最速報》白色恐怖？管案台大遴委遭約談

白色恐怖？管案台大遴委遭約談

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中時電子報
綜合報導

◎白色恐怖？管案台大遴委遭約談

台大校長遴選風波延燒，今（23）日有不具名的遴選委員透露，上周起陸續聽說有委員被檢調以證人身分約談，至少有4、5個人，大家都覺得很恐懼，遴選委員都是被合法選舉出來的，1月5日遴選委員會選出管中閔為新校長後，1月31日又再度確認遴選結果沒問題，5月12日的臨時校務會議也支持遴選委員會的決議，無法理解司法單位到底想做什麼。

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(中時電子報)

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