萌度爆表QUEEN SHOP X MR. MEN ＆ LITTLE MISS限量禮盒即將上市

2018年05月23日 12:01 時報周刊 吳佩汾

服飾X配件X包裝盒一次列隊大集合，搭配超可愛pizza造型包裝盒，萌度爆表～

快點跟姐妹一起入手這個系列吧！

除了服飾外每款禮盒中附有兩款不同角色的襪款讓人驚喜連連～

「520 HAPPY SUMMER」僅在QUEEN SHOP官網獨家發售

快筆記！萌度爆表的QUEEN SHOP X MR. MEN & LITTLE MISS限量禮盒即將上市！

台灣知名服飾品牌QUEEN SHOP即將在本週五(5/25)再次推出與MR. MEN & LITTLE MISS奇先生妙小姐限定聯名第二彈！

限量禮盒即將上市！

此次夏季聯名更首次推出聯名禮盒，期間限定限量「520 HAPPY SUMMER」禮盒，將MR. MEN & LITTLE MISS快樂角色轉化為常見的520(我愛你)數字呈現，禮盒內更有暗藏的許多驚喜元素。

服飾X配件一次擁有！

QUEEN SHOP更貼心推出兩款不同色系組合供大家選擇，除了服飾外，每款禮盒中附有兩款不同角色的襪款，服飾X配件X包裝盒一次列隊大集合，超可愛pizza造型包裝盒內更印有可愛的slogan標語，光是看著心情就會好起來。

快樂生活每一天～

QUEEN SHOP希望透過每個驚喜細節來傳遞日常中的幸福與歡樂，讓每個人穿上後都能天天都能保持笑嘻嘻，帶著全新好心情、穿搭新驚喜，裝點夏天的快樂style！

此限定禮盒僅在QUEEN SHOP官網獨家發售，感興趣的朋友請至QUEEN SHOP官網選購

(時報周刊)