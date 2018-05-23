北檢約談遴委 台大教授：陷入恐懼

2018年05月23日 12:18 中時 林志成

台大校長遴選委員被約談，校內教授痛批「太扯了吧」、「無法想像會演變成這樣」，他們擔心以後言論自由被限縮。對於教育部「拔管」，台大已在昨天回文要求教育部盡速聘任管中閔為校長，並請為318學運的義務律師郭德田協助處理後續行政救濟的法律事務。

台大校長遴選委員會選出管中閔為新校長後，教育部不接受而進行「拔管」，並要求台大重啟校長遴選。不過台大在5月12日的臨時校務會議中決定：要求教育部盡速聘任管中閔為新校長。

台大證實，已在昨天回文給教育部，請盡快聘任管中閔為新校長，並已聘請律師郭德田協助處理後續法律事務。台大會提出行政救濟，但是否走訴願這條路，還要進一步討論。

不過，在管中閔人事案中，就在教育部和台大陷入僵持之際，卻傳出有4、5位台大遴選委員被北檢約談，引發案外案，再度引起外界注目。

對於北檢約談台大遴委，台大一位林姓教授說，「真是無法想像竟然演變到這樣的局面」，司法介入干涉校園事務非常不OK，台灣愈來愈不像是個民主國家。

「這件事會讓我們陷入恐懼之中，一旦講錯話，或講話的內容讓不符某些人的意思，就可能被調查。」平常只是專心在做研究、不太管外界事務的林教授說，檢調單位用這種方式驚嚇、恐嚇不懂法律的台大教授們，實在太過分。

林教授說，之前成大、陽明及文化大學，在校長遴選過程中也都出問題，司法單位有約談遴委嗎？如果只是針對台大校長遴選爭議而約遴委，那司法的公正性到底在哪裡？

(中時 )