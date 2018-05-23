電話約談台大校長遴委 律師許文彬：北檢濫權妨害人權

律師許文彬表示，北檢這樣的作法就是濫權，結果導致人權被妨害。（資料照片 姚志平攝）

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中時

台北地檢署以「電話約談」方式，傳喚台大校長遴選委員會的遴選委員，這樣的做法是否妥當?中華人權協會名譽理事長許文彬律師表示，台大校長遴選在法律上完全沒有必要性，而且依刑事訴訟法規定，傳喚必須正式用傳票為之，北檢這樣的作法就是濫權，結果導致人權被妨害。

被指拔管團隊之一的法務部政務次長蔡碧仲表示，他不清楚遴委被約談的事，洗錢防制辦公室所在的國防大樓內，有一部分是北檢第5辦公室，所以被約談的地點，很可能是北檢第5辦公室，並非洗錢辦，檢方有時是考量特殊當事人利益，避免困擾，以及避免媒體不必要的事端，來選擇開庭地點。

許文彬指出，對於有犯罪嫌疑，也就是刑事責任，才有傳喚的必要，台大校長遴選過程，即使用爭議，也與刑法上的犯罪嫌疑完全無關，所以北檢憑什麼傳喚？法律上沒有傳喚必要而去傳喚遴委，就是濫權。

再者，法律上並沒有「約談」這個作為。許文彬說，如果涉及刑事犯罪，依刑事訴訟法規定，必須用正式的傳票，傳票上必須有檢察官蓋章、公署的官印，因為傳喚是刑訴法規定的要重動作。

擔任過檢察官的許文彬強調，檢察官固然有機動性，但除非是情況監急，否則不應該以電話通知，所以電話通知傳喚是例外監急的情況，北檢的作法是不當的濫權，結果就是導致人權受到妨害。

(中時 )

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