成功4揮狼牙棒 俄北風之神潛艦形成戰力

2018年05月23日 12:20 中時電子報 楊幼蘭

俄羅斯北海艦隊周二說，「多爾戈魯基」號（Yuri Dolgoruky）核潛艇22日從白海（White Sea）成功試射了4枚洲際彈道飛彈。

據塔斯社22日報導，955型「北風之神級」（Borei-class）戰略核潛艇首艦從白海試射了4枚「狼牙棒」（Bulava）洲際彈道飛彈，準確命中勘察加半島庫拉靶場（Kura range）的目標。

這是「北風之神級」戰略核潛艇首度潛射4枚「狼牙棒」洲際彈道飛彈，北方艦隊強調，這次試射證實，955型潛艇和「狼牙棒」飛彈系統已形成戰力。

俄羅斯「狼牙棒」洲際彈道飛彈試射的資料照。（俄羅斯北方艦隊）

「多爾戈魯基」號潛艇總排水量達2.4萬噸，長160米，寬13米，最大下潛深度450米，工作深度380米，有16具飛彈發射管，可以容納160枚核彈頭。

而R-30「狼牙棒」是針對「北風之神」級潛艇所研製的飛彈，根據陸基白楊-M（Topol-M）洲際彈道飛彈發展而來，為俄羅斯目前耗資最多的武器項目，未來將成為俄國未來核三位一體的核心。

公開資料顯示，R-30飛彈的最大射程為9,300公里，而經過升級後，飛彈的有效載荷將提高2倍，射程可達12,000公里。

(中時電子報)