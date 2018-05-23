電話約談遴委惹議 北檢回應：保護隱私 證人說感謝

2018年05月23日 12:25 中時 張孝義

台北地檢署約談台大校長遴選委員會委員，被批「比白色恐怖更白色恐怖！」，北檢發布聞稿澄清，指相關證人訊問自有其正當性及必要性，大多數證人對檢察官以此方式保護證人隱私均表感謝與支持，外界未明瞭事實亦未深究案情，實有妄斷之嫌。

北檢新聞稿全文如下：

有關本署偵辦國人告發台大校長候選人管中閔等涉嫌背信、偽造文書等相關案件。有媒體報導「比白色恐怖更白色恐怖！」、「太便宜行事，而且非常壞心」云云，標題聳動，本署澄清如次：

一、管中閔等涉嫌背信、偽造文書等案，迄今本署已分四件他案調查中，為瞭解相關人士是否涉嫌違法，相關證人之訊問自有其正當性及必要性。

二、本署辦案一向嚴守刑事訴訟法「偵查不公開」規定，就本案一直持續向各主管機關調閱相關證據資料，進行資料比對及查證中。嗣因檢察官認有訊問台大遴選委員等相關證人之必要，為顧及上開證人隱私，亦有證人主動要求希望不要曝光，故由檢察官親自以電話與證人聯繫，時間、地點均徵得證人之同意，至臺北市信義路一段3號4樓本署第五辦公室進行偵訊，待證人依時到庭時，檢察官均會依法辦理相關程序，亦為本署偵辦案件保持偵查不公開之例行方法。本案承辦檢察官以上開方式傳喚證人，大多數證人對檢察官以此方式保護證人隱私均表感謝與支持，亦未聞有對檢察官此種方式持有異議者。

三、刑事訴訟法第27條第1項僅規定：「被告得隨時選任辯護人。」上述證人如僅係單純證人，不涉及犯罪嫌疑，依法作證本就不能由律師陪同。未來若修改法令，證人亦可由律師陪同，本署自樂觀其成。本案如相關證人同時涉有犯罪嫌疑之身分者，檢察官均依法有告知得選任律師。某律師竟斷言：「太便宜行事，而且非常壞心」云云，其未明瞭事實亦未深究案情，實有妄斷之嫌。

四、檢察官偵辦社會矚目案件時，輒遇有以不正當手段利用媒體干擾偵查、妨害司法公正者。為避免激化國人的對立與誤解，本署呼籲讓檢察官辦案能不受干擾，回歸「證據」，切勿渲染事實、混淆焦點。

(中時 )