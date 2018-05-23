核電廠除役 台電槓上新北市府

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核一、核二場除役計畫正如火如荼進行中，但兩座核電廠除役計畫分別因為新北市政府拒發水保設施完工證明和逕流廢水排放許可卡關。對此台電將提出行政救濟，不排除與新北市進行行政訴訟。

核一廠號1機將於今年底除役，但台電乾式貯存場因為新北市拒發完工證明，遲遲無法啟用，對此，台電將先提出訴願，甚至進行行政訴訟。

立法院經委會今（23）日審查核後端基金運算。台電副總蔡富豐會後受訪表示，已在4月25日收到行政救濟回覆，將於5月25日前提出訴願。他無奈指出：「訴願不行就打訴訟，核一如無法完成除役，台電有失職守」。

台電核一廠1號機年底將除役，台電計畫興建乾式貯存設施暫時存放使用過的核燃料棒；不過，因為核廢料最終存放場址遲遲未決，新北市擔憂暫時變永久，遲不願意核發證明。

蔡富豐指出，核一廠除役規劃，從明年起到8年是電廠除役過渡階段，前4年事緩衝期，若能在前4年將爐心核燃料棒移出，仍能都能夠準時除役。不過，燃料棒遲不移出也會有安全風險，移出貯存仍是最安全作法，台電希望能盡快。

他接著說，核廢料最終存放場址分為高階核廢料與低階核廢料，台電目前有規劃大概方案，仍需要報至行政院核定，希望最終場址儘早確定。

至於核二廠雖仍離除役尚早，但乾式貯存場施工計畫也要開始動工，因為新北拒發逕流廢水排放許可，現在也遲遲無法動工。

蔡富豐表示，日前台電已經提出訴願，不過因最終決策權在新北市，因此農委會把訴願再送到新北市，正在等待新北市進一步回應。

(工商 )

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