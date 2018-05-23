歷史超過60年 台中忠孝夜市爭取轉型為觀光夜市

市議員邱素貞（中）等人，今天於市議會中爭取忠孝夜市轉型為觀光夜市！（陳世宗攝）

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台中市南區的忠孝夜市，以美食聞名，已超過60年歷史，屬常態型街道夜市，市議員邱素貞建議輔導忠孝夜市轉型觀光夜市，盼讓夜市蓬勃發展促進觀光。經發局長呂曜志表示，「台中市攤販集中區設置管理自治條例」實施後，市府將以輔導代替取締，忠孝夜市轉型，定25日審議，後續將積極輔導成立。

台中市議會23日召開第2屆第7次定期會財政經濟業務質詢，市議員邱素貞關心市府審查南區忠孝夜市轉型觀光夜市的進度。

邱素貞指出，台灣夜市非常出名，其中位在台中南區的「忠孝夜市」，以美食聞名，已超過60年歷史，屬常態型街道夜市，她曾建議市府積極輔導忠孝夜市轉型觀光夜市，詢問目前進度如何？希望市府趕快通過，發展當地觀光刺激消費。

經發局長呂曜志說，台中夜市相當競爭，因此業者定位需要非常清楚，經發局早於105年6月已制定通過「台中市攤販集中區設置管理自治條例」，針對戶外型夜市，酌收管理費，並專款專用於業者輔導業務，明年也將擴大輔導專案。

其中忠孝夜市輔導轉型計畫將於25日開會審查，這半年來，他在局務會議上，都持續關心此案發展，盼讓夜市蓬勃發展促進觀光，也帶動國內外的招商更加順利。

經發局指出，「台中市攤販集中區設置管理自治條例」實施後，市府將以輔導代替取締，加上攤販集中區自治組織的自我管理，以改善各攤集區的交通、清潔、衛生與停車空間，忠孝路觀光夜市已請專業廠商協助各項申請準備工作，目前已進入設置計畫書審查階段，將於5月25日召開審查會議，後續將積極輔導成立。

未來也會逐年編列經費補助，協助改善夜市現有軟硬體環境，並與週邊景點相互串聯，讓夜市成為創意生活首都的一部分。

(中時 )

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