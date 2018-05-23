美國紐約電影學院與台藝大簽備忘錄 來台打造優秀電影人才

2018年05月23日 12:37 中時 吳岳修

新北市府積極推動林口「新北影視城」，23日舉辦「影視產業交流會」，邀請美國在台協會、東森、民視、愛奇藝台灣站等國內外產官學界與會討論，台灣藝術大學及美國紐約電影學院會中簽署合作備忘錄，未來將在台灣開設電影教學課程，讓台灣優秀影視人才不用跨海赴美，就能學習美國最新電影實務與理論。

新北市長朱立倫表示，影視產業為高附加價值產業，同時兼具文化傳播及周邊商業效益，是提升城市經濟的關鍵產業，新北市府將新莊「台灣電影文化園區」及林口「新北影視城」兩大核心重鎮，串聯成「新北影視產業廊帶」，利用新北市便利交通、龐大娛樂消費人口等優勢，招攬國內外影視產業進駐，帶動影視產業群聚，打造新時代地標及新媒體發聲場所。

美國紐約電影學院執行副總Joy Zhu指出，紐約電影學院近年來積極前進日本、南韓、印度、澳洲及中國大陸等地開設課程，新北市擁有豐富在地文化及充滿創造力的專業人才，這次與台灣藝術大學合作，希望能促進雙方在學術及人員交流，激盪出不同創意火花。

台藝大副校長薛文珍也說，台灣在華人圈裡有其文化特殊性，台灣是民主自由國家，訓練出來的學生都有很好風評，可說是國際級的人才庫，未來希望能促進跟世界性市場交集，美國紐約電影學院擁有非常多在電影界裡實際操作的業師，在技術面或內容創作面也都有很好經驗，如果能引進這些一流大師來台，讓台灣學生不用花費太多時間與金錢就能親臨大師風範，將會是最好的結果。

(中時 )