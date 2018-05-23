美國紐約電影學院與台藝大簽備忘錄 來台打造優秀電影人才

台灣藝術大學及美國紐約電影學院在新北市長朱立倫見證下簽署合作備忘錄，未來將在台灣開設電影教學課程（吳岳修攝）

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吳岳修

新北市府積極推動林口「新北影視城」，23日舉辦「影視產業交流會」，邀請美國在台協會、東森、民視、愛奇藝台灣站等國內外產官學界與會討論，台灣藝術大學及美國紐約電影學院會中簽署合作備忘錄，未來將在台灣開設電影教學課程，讓台灣優秀影視人才不用跨海赴美，就能學習美國最新電影實務與理論。

新北市長朱立倫表示，影視產業為高附加價值產業，同時兼具文化傳播及周邊商業效益，是提升城市經濟的關鍵產業，新北市府將新莊「台灣電影文化園區」及林口「新北影視城」兩大核心重鎮，串聯成「新北影視產業廊帶」，利用新北市便利交通、龐大娛樂消費人口等優勢，招攬國內外影視產業進駐，帶動影視產業群聚，打造新時代地標及新媒體發聲場所。

美國紐約電影學院執行副總Joy Zhu指出，紐約電影學院近年來積極前進日本、南韓、印度、澳洲及中國大陸等地開設課程，新北市擁有豐富在地文化及充滿創造力的專業人才，這次與台灣藝術大學合作，希望能促進雙方在學術及人員交流，激盪出不同創意火花。

台藝大副校長薛文珍也說，台灣在華人圈裡有其文化特殊性，台灣是民主自由國家，訓練出來的學生都有很好風評，可說是國際級的人才庫，未來希望能促進跟世界性市場交集，美國紐約電影學院擁有非常多在電影界裡實際操作的業師，在技術面或內容創作面也都有很好經驗，如果能引進這些一流大師來台，讓台灣學生不用花費太多時間與金錢就能親臨大師風範，將會是最好的結果。

(中時 )

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