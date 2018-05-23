彰縣5歲妹被虐未脫險 縣長魏明谷赴醫院探視集氣

2018年05月23日 12:36 中時 吳敏菁

施虐小妹妹未脫險境，彰化縣長魏明谷在彰基副院長周志中陪同前往探視集氣。（吳敏菁攝）

彰化縣5歲小妹妹被姨丈打爆頭腦出血送彰化基督教醫院22日上午緊急開腦取出血塊，但昏迷指數只有3，尚未脫離險境，仍陷入全身休克，彰化縣長魏明谷23日早在彰基副院長周志中陪同下，上前往彰基兒童醫院加護病房，為小妹妹加油集氣，希望小妹妹能渡過難關。

周志中表示，小妹妹今天情況比昨天還差，4種升壓劑全上，拉高血壓，但目前仍處於全身休克狀態，意識昏迷，昏迷還是只是3分，另外，檢查也新發現肛門括約肌鬆弛

，裡面有血絲，檢體已經送彰化縣警局婦幼隊，是否是異物侵入，或是打得太嚴重，造成神經休克，脫肛出血。

周志中表示，目前情況非常不樂觀，今天不知能不能度過，希望集氣，進一步一起為小妹妹加油。

魏明谷說，看了小妹妹的狀況，雖然看起來很不樂觀，但不放棄任何希望，希望大家一起來幫她集氣，也特別拜託彰基醫療的團隊們能全力協助搶救，期望小妹妹能夠早日脫離險境，至於疑似家暴者現在全案已經進入司法程序，希望檢察官能夠勿枉勿縱，對受虐兒童者我們無法容忍。要建構兒童零受虐的成長環境，並要求縣府社會處請社工相關人員全力協助小妹妹家屬相關事宜。

(中時 )