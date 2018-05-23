20家美航已改台灣標注 其他公司快撐不住了

2018年05月23日 13:20 中時 楊家鑫

大陸民航局4月25日曾致函36家外國航空公司，其中包括多家美國的航空公司，要求在30天內更正網站上將台灣列為「國家」的做法，此舉曾引起白宮反對。美聯社報導稱，期限將至，目前已有20家航空更改標注。由於大多數航空公司已經讓步，其他16家航空公司可能難以抗拒中方的要求。

大陸觀察者網引述美聯社22日報導指出，儘管白宮方面對此表示強烈不滿，聲稱中方的要求是「歐威爾式廢話」，但目前全球已有包括加拿大航空、漢莎航空和英國航空、芬蘭航空、印尼航空、韓亞航空和菲律賓航空等20家航空公司，接受中方的要求作出調整。

報導稱，漢莎航空在一份聲明中表示，這一改變是考慮到「國際客戶的習慣」和「尋求對形勢的理解」；芬蘭航空則表示，在今年早些時候，它們作出了修改網站的決定。這「與歐洲大陸的普遍觀點一致，在我們的目的地名單中，台灣確實不能當做『獨立國家』來顯示」。

目前還剩下澳洲航空、美國聯合航空、美國航空、達美航空和夏威夷航空等16家航空公司沒有作出調整。報導稱，它們僅剩三天時間來決定是否尊重中方要求。若不接受，它們或將面臨在中國業務停擺、法律制裁等後果。這些航空公司表示，他們還在審查中方的要求。

報導稱，由於大多數航空公司已經讓步，這些航空公司可能難以抗拒中方的要求。

大陸《環球時報》報導稱，中國航空專家張寶鑫22日表示，對於逾期仍不做修改的外國航空公司，中國管理部門有可能對他們在中國的航權有所限制，也可以依法下架其在中國市場的APP等訂票系統。美聯社援引一名風險控制專家的話說，「如果你想在中國或和中國做生意，不遵守（規定）並不是一種選擇」。

(中時 )