彰化縣政府綠能政策稅收 再進帳4760萬元

彰化縣政府推綠能政策，第2桶地方稅綠金進帳4760萬元，魏明谷表示，優先照顧縣內學童，免費提供營業午餐。（吳敏菁攝）

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彰化縣政府推綠能政策，第2桶地方稅綠金進帳4760萬元，魏明谷表示，優先照顧縣內學童，免費提供營業午餐。（吳敏菁攝）

彰化縣政府推綠能政策，第2桶地方稅綠金進帳4760萬元，魏明谷表示，這次挹注彰化縣財政的收入，作為各項建設及社會福利財源，並優先照顧縣內學童，免費提供營業午餐。

彰化縣地方稅務局表示，縣府推動綠能政策積極招商，希望申請籌設再生能源發電廠之公司或行號應設籍於彰化縣，衍生的地方稅均應於縣內申報繳納，落實「取之於彰化、用之於彰化」之回饋精神。

彰化縣地方稅務局表示進一步表示，彰化縣綠能招商所簽訂之合約應繳的印花稅，繼今年1月第一桶金1100萬餘元入庫以來，相關工程陸續訂約，離岸風力發電第一期計畫，示範風場新建工程合約249.9億元，第二桶印花稅4760萬元於5月22日進帳，累計大小工程印花稅收共已入庫6120萬餘元。

魏明谷表示，財源穩定前提下，重視學童教育的魏縣長，決定將推動綠能的成果，優先用在照顧學童的營養上。未來這些增加的綠能稅收，第1會先照顧孩童，第2照顧長者，第3是教育建設，第4是交通建設，縣府的綠金收入陸續規劃分成這4個階段的建設，讓縣民「走路有風、頭頂有光」。

(中時 )

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