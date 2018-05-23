北大研究：每日1雞蛋 可降心血管疾病風險

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旺報

據北京大學醫學部公共衛生學院一項研究指出，每日進食1顆雞蛋有助減低患心血管疾病風險。研究結果亦顯示，每天食用雞蛋的人比沒有食雞蛋的人，整體心血管疾病死亡風險平均降低18%。

北京大學醫學部公共衛生學院為瞭解雞蛋和心血管疾病之間的關係，集中研究416213名介於30歲至79歲，未被診斷出癌症、心血管疾病或糖尿病的人士。研究對象中，有13%以上的人每天食1顆雞蛋、超過9%的人則表示沒有食或很少食雞蛋。

研究人員用接近9年的時間追蹤這些研究對象的健康狀況，其間有9985人死於心血管疾病，另有5103人的冠狀動脈出現問題，接近8.4萬人確診患上心臟病。

公共衛生學院分析數據後發現，每天吃1顆雞蛋的研究對象，發生出血性中風的風險減低26%，此類中風的死亡風險亦降低28%，患上缺血性心臟病的風險減少12%。根據研究結果，適量進食雞蛋（每天食少於一顆雞蛋）與心血管疾病的發病率（尤其是出血性中風）較低有關。研究結果及論文已刊登在《心臟醫學期刊》（Heart）。

加拿大亞伯他大學（University of Alberta）農業生命與環境科學系助理教授Caroline Richard認為，北京大學醫學部公共衛生學院研究人員採用的是觀察性研究方式，不能顯示雞蛋和心臟病風險間的直接原因及影響。但她又表示，根據其他研究，每週進食6至12顆雞蛋，不會影響心血管疾病的危險因素，例如血糖升高、發炎及增加膽固醇等，而北京大學醫學部公共衛生學院的這項研究亦傳遞了類似資訊──食用雞蛋不會增加患心血管疾病風險。

(旺報 )

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