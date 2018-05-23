訂單式人才培育 城市科大學生提早被全聯訂走

2018年05月23日 12:57 中時 林志成

畢業季節來臨，台北城市科技大學與全聯福利中心產學合作打造店長接班人，兩位行銷流通系學生表現優異，畢業前已提早被延攬，得知自己成功就業的劉玉嵐說，她很幸運有機會比別人早一步卡位就業，並鼓勵學弟妹：腳踏實地用心學，一定會成功。

台北城市科技大學兩年前通過教育部產業學院計畫流通零售產業學分學程，與全聯福利中心產學合作打造店長接班人，在今天舉辦舉辦「行銷流通系流通零售產業學分學程成果發表會」。

全聯表示，未來將擴大與城市科大的商管學院各系合作，經由產學合作提早找到合適的店長儲備幹部；城市科大商管學院院長黃韻瑾表示，此次行銷流通系與全聯合作，主要希望透過此計畫培育具實作及就業力之優質專業人才，也讓學生在進入職場前做好充足準備，未來擴大合作規模後，將培育出更多能為產業所用的優質學生。

今年已提早被全聯預訂的行銷流通系大四生劉玉嵐，她從大四上學期開始實習至今已近一年，初進全聯先從基本的收銀、補貨開始做起，工作認真的她，花2、3天即可獨立作業。

劉玉嵐表示，起初她覺得補貨超級無聊，只不過把架上缺少的貨補足而已，後來輔導她的全聯前輩告訴她，補貨練就的是縝密觀察力，從每天所補的貨品了解整個社區的文化、生活習慣，這樣未來當店長時才可精準備貨，讓消費者一進店就能滿足購物需求，不用等待調貨。

由於劉玉嵐學習認真，這學期的實習分數達到95分，獲得全聯頒發1萬元校外實習獎學金肯定。劉玉嵐說，透過學校的實習這一年成長很多，原來自己潛力無窮，不只經驗加分，履歷表的經歷也亮眼，她鼓勵學弟妹多多參與實習計畫，為自己的未來打基礎，一開始誰都會慌，只要慢慢去做，用心去學，一定會成功。

(中時 )