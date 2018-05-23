AIT新館落成 吳釗燮：川金會可能影響美來台官員層級

2018年05月23日 12:59 中時 陳建瑜

美國在台協會（AIT）內湖新館下月落成，外界關注美方將派何種層級官員出席。外交部部長吳釗燮今表示，美方要到最後一刻才會告知，據他了解，川金會「可能有些影響」美派官員來台層級。

吳釗燮今赴立法院外交及國防委員會進行專案報告並備詢。民進黨立委王定宇質詢，AIT新館落成的同時，可能正在舉行「川金會」，是否影響美方來台層級？

吳釗燮坦言，可能有些影響，但AIT內湖新館本身「象徵意義很大」。

王定宇追問，美方是否告知我方美官員層級？吳表示，AIT應該最後才會告知，但美方要派誰來參加，外交部都表示歡迎，他感受到AIT想要邀請更多人來慶祝。

民進黨立委蔡適應則說，蔡英文總統若要出席AIT新館落成典禮，美方代表若層級不夠高，對台灣來說可能會有「不對等」、國格尊嚴不足的問題。

不過，吳釗燮表示，AIT新館落成本身就是極高度的象徵意義，美方派誰來台灣都表示歡迎。

另外，時代力量黃國昌今質詢，中國政府非常蠻橫透過官方媒體發布13位台獨份子的撲克牌，對於中國野蠻行徑，外交部有何立場？

吳釗燮表示，這是他第一次看到這個狀況，「非常不以為然」，他覺得中國政府這種做法違背兩岸關係和平與發展，這做法讓台灣跟中國距離越來越遠。

黃國昌追問，外交部是否發聲明譴責？吳說，會跟陸委會或其他單位協調發表聯合聲明。

黃國昌詢問，蔡政府的拓展外交關係的基礎為何，並詢問吳釗燮對「一中原則」、「一中政策」及「一中一台」的看法？吳說，對一中原則「絕不接受」；對「一中政策」這是其他國家的政策，至於「一台一中」國內則有不同聲音。

黃國昌質疑，他就搞不懂，那外交部拓展外交基礎為何？吳釗燮強調，基礎就是我是主權獨立國家，有權利跟其他國家建立更好的外交關係。最終由召委王定宇出現替吳釗燮解圍。

(中時 )