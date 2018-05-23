國道駕駛休息室 24小時免費開放

2018年05月23日 12:55 中時 陳祐誠

為降低疲勞駕駛事故，高公局2012年起在服務區設置駕駛人休息室，免費供駕駛登記使用，至今已推廣至15處服務區，平均每天替上百名於各處奔波的駕駛恢復元氣。由於獲得好評，高公局從上周五（18日）起，統一將各休息室改為24小時開放。

高公局2012年起，利用區內閒置空間，選在北區湖口（南下）、中區泰安（南下）、南區新營（北上）等3處服務區，試辦駕駛人休息室並附設簡易淋浴設施，免費提供駕駛人登記使用，結果設置頗獲好評，經調查確實有助於降低疲勞駕駛。

高公局指出，出現成效後，開始與各服務區經營廠商溝通，希望廠商主動檢討賣場營運空間，設置不同功能的駕駛人休息空間。截至目前為止，國道全線14處服務區，計有南、北向等15處站區設置各型駕駛人休息室或簡易休憩室，供駕駛朋友適當短暫休息。

高公局也統計，2012年啟用至今年4月底止，休息室服務人次已達28萬4328人次，平均每天有超過百名駕駛到此恢復精力，防止疲勞上路。

針對目前駕駛人休息室開放時間不一致問題，高公局說，與各經營廠商檢討後，既有的駕駛人休息室，從5月18日起，統一改為24小時全面開放，保全人員也會加強設施巡查安檢，維持服務品質及使用者安全。

高公局表示，尚未設置駕駛人休息室的服務區，後續將檢討服務區站空間容量使用，除研議增闢休息室的可行性，也會督請經營廠商發揮創意，為駕駛人規劃更多元的服務。

(中時 )