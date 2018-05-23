提防金正恩 美軍調米利厄斯號神盾驅逐艦駐日

2018年05月23日 12:58 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞電視台（CBS）報導，就在川普（Donald Trump）與金正恩（Kim Jong-Un）即將在新加坡舉行世紀會談前夕，對北韓未來動向仍不放心的美軍，於昨日增調柏克級（Arleigh Burke-class）神盾驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）赴日本，將駐守橫須賀港（Yokosuka）多年，成為第七艦隊（U.S. 7th Fleet）的新戰力。

米利厄斯號指揮官彭提斯中校（Jennifer Pontius）表示，「對於能來到橫須賀，我與船員們都非常興奮。我們將維護50多年日本與美國的友好同盟，並協助自衛隊維持地區和平。」

填補駐日美軍艦隊缺口，米利厄斯號神盾驅逐艦昨日抵達日本橫須賀港。（圖/美國海軍）

事實上，米利厄斯號此次駐防日本，是填補駐日美軍艦隊戰鬥群的缺口，自從去年先後發生兩起嚴重撞船事故，造成費茲傑羅號（USS Fitzgerald）和麥肯號（USS John S. McCain）先後進場維修後，也讓美軍因此缺少了兩艘驅逐艦的即戰力。

作為美國海軍現役驅逐艦主力，柏克級驅逐艦從1988年動工至今，總計畫要打造97艘同級軍艦。該艦級命名源自美國海軍上將亞里·勃克（Arleigh Albert Burke），一號艦亞里·勃克號下水時仍在世的他，曾在服役典禮上表示，「此艦為戰而生，你們擁有的是世上最好的戰艦。」也因為搭載神盾系統，又被暱稱為「神盾艦」，是海軍航空母艦打擊群中重要的防空能力。

去年因與日本商船相撞受損的柏克級費茲傑羅號驅逐艦。（圖/美國海軍）

米利厄斯號是第19艘、屬於I型級別，滿載排水量從8,900公噸、船身約154公尺長，最高速度30節、最大巡航距離可達8,100公里。主要任務要求為協同航艦戰鬥群的防空作戰，艦上搭載「神盾」作戰系統（Aegis combat system）和AN/SPY-1 3D相位陣列雷達。可搭載士官兵約400餘人，裝設有多枚反潛與水上作戰的武器，如：魚叉飛彈、戰斧巡弋飛彈與ASROC反潛火箭，並可停泊兩架SH-60 LAMPS III反潛直升機。

(中時電子報)