影》限速40他飆破百 這個原因讓他免罰

2018年05月23日 13:02 中時電子報 吳佩珊 、 黃鈺潔

北市一名婁姓男子去年9月開車載妻子和老父以時速101公里飆過限速40公里的蘇澳新澳隧道，遭到警方開罰8千元並吊扣汽車牌照3個月，事後婁男提出證據，因失智父親在隧道中「黃昏症候群」發作而躁動不安，為了避免將發生更嚴重意外，而超速駛離隧道。新北地院認定此作為屬緊急避難行為，判處撤銷裁罰。

蘇澳新澳隧道內景象。(翻攝Google Map)

根據判決書指出婁姓男子在106年9月28日14時36分經過蘇澳新澳隧道時，雖有速限40的標幟，但在隧道內車速101公里車速61公里遭到測速照相機拍攝，而遭舉發寄發罰單。

而婁姓男則表示當時是前往花蓮訪友北返途中，車上載有失智的老父親與妻子，行經隧道，失智老父突然情緒躁動，妻子安撫無效，婁男考量隧道內無避難空間，暫停將遭後車追撞，決定以高速駛離隧道，再停車安撫父親，因此吃上罰單。並陳述該輛汽車領有身心障礙者專用停車識別證，定時載86歲的老父前往醫院就診，該車是重要的交通工具，若因超速將吊扣車牌吊車牌將嚴重影響父親就醫權益，且超速當時確有維護他人生命安全的顧慮，要求撤罰。

新北地院依據婁男提出的父親斷證明書、就醫記錄已及黃昏症候群的資料，說明「黃昏症候群」是隨著太陽下山，患者將坐立不安、激躁、易怒、或意識混亂的情形也隨之加劇。認定婁父在進入隧道後，因隧道陰暗所出現的幻想躁動及後續可能出現攻擊打人的行為屬可信，而婁男基於車上三人安全，不得不超速，確屬緊急避難行為，判處婁男勝訴，撤銷裁罰。仍可上訴。

醫學小百科

什麼是黃昏症候群

某些失智症患者在下午至傍晚時段比較難以照顧。黃昏症候群的患者隨著太陽下山，將出現坐立不安、激躁、易怒、或意識混亂的情形也隨之加劇—通常這也是疲累的照顧者需要休息的時間。

要如何防止黃昏症候群

身體太過疲累，容易造成下午到傍晚坐立難安。照顧者可以協助患者進行以下動作來避免黃昏症候群的發生。

● 帶到戶外，或至少坐在窗邊—接受光線可以協助重整其生理時鐘。

● 每日適度的身體運動。

● 白天時若需要可適度休息，但避免過長或過晚的午覺。

● 晚間充分的休息

(中時電子報)