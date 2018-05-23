遭曾銘宗質詢 蔡碧仲：吳茂昆違法不代表管中閔也可違法

2018年05月23日 13:05 中時 周毓翔

教育部跨部會「拔管」會議被披露會議紀錄，法務部次長蔡碧仲被列為「拔管大將」之一，飽受社會撻伐。蔡碧仲今在立院司法委員會全力回擊，他解釋自己只是以專業提出見解，且該會議的重點在《行政程序法》跟台大校長遴選要點而不是獨董問題，關鍵在候選人資訊要不要揭露，候選人之間可不可以公開訊息。曾銘宗指控教育部長吳茂昆也是還沒跟學校申請就去外面兼任基金會董事，這不就違法了嗎？蔡碧仲則說，「吳茂昆違法不代表管中閔同樣可以違法。」

藍委曾銘宗今質詢蔡碧仲近期被指為「拔管大將」，要求蔡碧仲在此說明。蔡碧仲表示，這件事情已經造成他個人，以及他的家庭非常重大影響，媒體把他報導成打手，他反問該會議記錄為何會流出去給媒體？

蔡碧仲今天也明確說明他對管案的看法，他強調，管中閔在向台大申請到台哥大擔任薪酬委員時，校長還沒同意，就去參加薪酬委員會，且薪酬委員可以訂候選人的薪資。曾銘宗則反駁台大九成教授都是採用事後追認，且蔡等人都不懂獨董跟薪酬委員是什麼，薪資是由董事會決定，管只有「建議權」，且拔管小組事後有無去查蔡明興薪水有無符合正常行情？

蔡碧仲則強調，他們不是結果論英雄，而是看「程序」，事後追認這件事情是百分之九十幾社會存在的現象，這是情理，以前都是先上車後補票，但是後來有了個「彭文正條款」，之後都要經過學校同意才可以兼職。

蔡碧仲認為不能彭文正是一個標準，管中閔是一個標準。曾銘宗接著指控教育部長吳茂昆也是還沒跟學校申請就去外面兼任基金會董事，這不就違法了嗎？蔡碧仲則說，「吳茂昆違法不代表管中閔同樣可以違法。」

蔡碧仲最後強調，「我是『政務次長』」，只是奉命去參加跨部會會議，他在去之前會發生什麼事，之後會發生什麼事，他都不清楚，會議中他都是憑專業，「不是不講話的人就對，講話的人就是『主導』，我只是盡我所能而已，就是這樣」。

(中時 )