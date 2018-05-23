世界烏龜日 小琉球要為綠蠵龜打造無塑好環境

環保署長李應元（後排右5）與演出行動劇的小琉球白沙國小同學合影。（圖／環保署提供）

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當地藝術家林佩瑜繪製的「海灘貨幣」（中），材料是海漂玻璃碎片。（廖德修攝）

今天是「世界烏龜日」，環保署長李應元宣布啟動為期2年的「小琉球無塑/低碳島示範計畫」，包含源頭減塑強制分類、資源回收垃圾減量、無塑旅行減碳減廢等5大主軸，並配合執行19項實施策略，希望創造經濟成長與生態保護雙贏；除努力推廣低碳環保旅遊，也要讓當地特有保育類動物綠蠵龜能有個好「龜」宿。

李應元表示，小琉球環境優美，自然生態保存良好，在岸邊就可看到綠蠵龜在海裡悠游，每年吸引約100萬旅客，但也造成島內垃圾量大幅攀升，鄉公所統計，每年已高達1900噸。今後會逐步降低島上塑膠製品使用量，例如顧客於店內用餐時禁用免洗餐具，而鼓勵自備盥洗用品、不更換床單及毛巾的環保旅店，也將由由31家提高到60家。

環保署表示，每年100萬旅客若每人購買1個寶特瓶，將產生100萬個廢寶特瓶。只要在島上提供飲水機，即可大幅減少廢寶特瓶。如能減少一半，以1瓶150克的碳足跡計算，預計每年可減少7.5萬公斤二氧化碳。

今天的記者會在台北火車站大廳舉行，副總統陳建仁臨時因故未至，活動並邀請屏東縣琉球鄉白沙國小演出「海的孩子」行動劇，以在地觀點描繪小琉球海龜生態保育特有風情，提醒民眾塑膠垃圾為環境和海洋生物帶來的危害，相當生動有趣。

活動周邊更展出海龜的相關藝術品，包括精美的「海灘貨幣」，是由在地居民林佩瑜親手繪製。她表示，民眾只要參加淨灘，憑垃圾即可換取海灘貨幣到店家消費，而這些開銷均由店家自行吸收，並未仰賴公家支助，可見當地居民的環保意識已非常進步。

(中時 )

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