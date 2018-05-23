台南市長藍營整合 陳子敬：我是比高思博適合的人選

2018年05月23日 13:09 中時 曹婷婷

國民黨台南市長初選民調由高思博出線，將代表國民黨在選情相對艱困的台南市長一搏，無黨籍的前台南市警察局長陳子敬23日表示，8月才正式登記，在此之前還有3個月時間，目前保持未來協調空間，「但我還是會繼續努力」，強調不考慮接受二階段民調，也不接受勸退，自認是比高思博更適合的人選。

高思博確定出線後，國民黨台南市黨部主委謝龍介昨晚也邀陳子敬會晤，力求整合。面對國民黨提出作二階段民調，陳子敬認為，民調僅供參考，他也提議「讓小雞選母雞」，由國民黨籍市議員投票，選出誰最適合代表在野來選下屆市長，他自認以對地方了解來說，自己絕對是比高思博更適合選市長。

堅持無黨參選的陳子敬被問及，既是無黨籍大可以單飛，為何多一層考量國民黨布局？陳子敬指出，生涯規畫原本並沒有選舉這件事，前年退休後，原本只想回鄉種芋頭，但卻陸續有朋友勸進、國民黨高層約見等，認為在野沒有能與執政黨抗衡的人選，因其長期在台南服務，被視為比較「接地氣」。

他透露，吳敦義、朱立倫都曾與他接觸，他也感謝國民黨當初有這個胸襟，在艱困選區願意找其他無黨人士合作，但他也曾要求不要答應參選後，國民黨又找來空降人選，結果，今天又是這種局面。

去年９月就率先成立競選辦公室的陳子敬說，這段時間深入基層，聽到很多聲音，大家認為民進黨執政20多年，民眾有很多不滿，他認為，自己是有機會為民服務的，他也說，真正用心應該及早做準備，不是等到要選了才回來。

陳子敬對於黃偉哲也面對前台聯立委許忠信將表態參選，他說，可預期的是，年底市長選舉，民進黨已經無法躺著選。

(中時 )