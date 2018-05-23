驚！小孩從不吸菸竟然也尼古丁成癮

研究指出，從未吸菸的孩子，若長期接觸二手菸，也會尼古丁成癮。（倪浩倫攝）

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從不吸菸的孩童，竟會罹患「尼古丁依賴症候群」！國際研究顯示，小孩就算從不吸菸，但若持續暴露在二手菸的環境，仍然會尼古丁成癮，當來到學校、沒有尼古丁的環境時，將出現坐立不安、精神無法集中、焦慮等症狀，影響健康、學習和人際關係。

據統計，我國有近300萬名吸菸人口，當有成人就佔了約280萬，男、女更高達懸殊的10：1，不少家長仍會在家裡吸菸，甚至在馬路旁邊，也常見牽著小孩、或騎機車載著小孩的家長，手上叼著一支菸在吞雲吐霧。

加拿大衛生研究機構研究發現，小孩若持續暴露在充斥二手菸的環境，就算「從未吸過菸」，也會染上「尼古丁依賴症候群」，出現和成人戒斷菸癮的類似情況。

衛福部國健署菸害防制組組長羅素英說，腦內神經在持續受到古丁刺激、進而釋放多巴胺時，會出現壓力舒緩、放鬆的感覺，但也會因此上癮，一旦腦內覺得尼古丁不夠了，情緒就會出現波動，罹患「尼古丁依賴症候群」的孩子，一旦遠離具有尼古丁的地方，就會出現精神無法集中、易怒、焦慮、坐立不安、睡眠障礙、食慾大增等症狀，進而影響健康、學習和人際關係。

羅素英表示，上述研究顯示，吸菸除了會影響心臟、肺臟、呼吸道等器官，產生的二手菸，也會同時影響孩子的身心健康，甚至讓孩子染上尼古丁癮，為了家人的健康，呼籲癮君子及早戒菸；透過運動和正常生作息，也能同樣達到紓解壓力、心情放鬆的效果。

(中時 )

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