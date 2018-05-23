台灣是亞洲最幸福國家？行政院口頭認了報告有誤

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行政院引述聯合國「2018世界幸福報告」，說台灣民眾的幸福感在全球156個國家中高居第26名，是全亞洲之冠；但遭立委打臉，說在亞洲排名在台灣之前的還有以色列和阿拉伯聯合大公國，行政院祕書長卓榮泰在立法院答詢時說，「後來我們翻開地圖，有發現這個錯誤」；但截至目前為止，行政院即時新聞澄清專區並沒有發出更正訊息。

行政院22日發出新聞稿，依據聯合國（UN）3月份公布「2018世界幸福報告（The 2018 World Happiness Report）」，台灣民眾的幸福感在全球156個國家中高居第26名，排名不僅是全亞洲之冠，也較去年第33名進步7名。

政院在新聞稿同時指出，以物價與失業率兩項指標衡量的「彭博痛苦指數（Misery Index）」報告，台灣在最不痛苦指數排名較去(106)年進步一名為全球第5。另根據美國中央情報局「世界概況（The World Factbook）」，台灣「吉尼係數（Gini coefficient）」於全球154個國家中排在第111名，貧富差距比七成國家小，所得平均度屬於前段班。

消息發布後，有民眾質疑無感，也有民眾反諷是「身在福中所以不知福」，但有眼尖立委發現，台灣根本不是行政院宣稱的亞洲幸福感第一，而且報告中指台灣是「中國的一省」，行政院應該抗議，但卓榮泰也只謝謝立委提醒。

截至目前為止，行政院即時新聞澄清專區還沒有發出更正訊息，有網友認為，澄清專區大概只澄清別人的錯誤訊息，不包括行政院自己的錯誤。

(中時 )

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