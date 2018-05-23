高雄不只又老又窮 還有黑道大亂鬥

「咖啡哥」16日凌晨遭人痛毆、四肢骨折丟包在殯儀館火葬場。（王錦河翻攝）

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中時電子報
綽號「咖啡哥」的46歲陳姓男子開網路直播嗆聲，下場是被人打斷手腳。(翻攝自黑色豪門企業臉書)

即將代表國民黨投入年底高雄市長選戰的韓國瑜說，高雄被民進黨執政20年，現在「又老又窮」，沒有活力，各行各業蕭條，他要帶領高雄與貧窮作戰。事實上，高雄除了要向貧窮作戰，恐怕還得向黑道作戰。

16日凌晨，高雄發生一名男子遭人虐打、斷手斷腳後丟在火葬場的案件，警方事後宣稱，該名綽號「咖啡哥」的陳姓男子，13日到七賢路某舞廳消費，欲帶小姐出場被拒，雙方不歡而散；15日，他在臉書開直播撂話，嗆聲要帶人到舞廳鬧事，果真，16日凌晨1時許，他到舞廳門口叫囂，見4名酒客要離開，雙方爆發衝突。結果陳男踢館不成，反被帶往殯儀館火葬場後方痛毆，打斷手腳。

表面上看來是舞廳鬧事，但檯面下隱藏的卻是黑道糾紛。《鏡週刊》報導，高雄警繃緊神經，就怕隨時發生黑道大火拚。

原來綽號「咖啡」的陳男曾是高雄知名黃姓角頭（綽號茶米仔）手下大將，他疑似嗑藥後用網路直播嗆聲，點名要抖出縱貫線角頭大哥「橘子」的黑幕，又在帶槍尋仇過程中，誤擊南高雄呂姓角頭「香腸」腳掌，最後咖啡不但重傷，還被自己大哥茶米踢出組織，香腸則因傷害罪被警方約談。

咖啡、香腸、橘子大亂鬥，看來像是一場「黑色」鬧劇，但當街開槍、斷人手腳，在在顯示高雄的治安已經到了快要失控的地步。

(中時電子報)

曾開直播約戰同心會 「咖啡哥」為小姐被凌虐丟火葬場

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