立委要求卸任後要完全迴避 顧立雄：乾脆叫我不要當律師

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金管會主委顧立雄今（23）日於立法院財委會遭問到，金管會官員可不可以派到公股銀行等金融機構，他回應，派到受金管會監理的單位「不太適宜」，當立委進一步要顧承諾從主委一職退下後，也不會接受金融機構案件，甚至不接受全體上市、櫃公司委託，顧立雄無奈表示「你乾脆叫我律師不要幹了」。

顧立雄今至立法院財政委員會備質詢，立委曾銘宗就財政部官員轉任泛公股一事，問顧立雄是否認同，並且「金管會退下來後可不可以去」。

顧立雄表示，已給立法院報告說明，就金管會立場，會區隔受監理的單位和不受監理的輔助單位，例如智庫、中央存保等，「派到受我們監理的單位，一方面在監理時是監理方，退下去之後是被監理方，比較不適切」，至於財政部部分則尊重財政部。

曾銘宗再問，顧立雄自己將來在從金管會主委一職卸任後，會不會到金融業任職，顧立雄堅定回答「不會」。曾問，那麼回去當律師會不會接受金融機構委託的個案？顧立雄表示，律師倫理有很明確的利益衝突規範。

曾銘宗說，顧立雄若認為金管會人員適用公務人員法要迴避，那顧本人也要以同一套標準，要求他保證不接受金融機構案件。顧立雄回答，「可以做明確承諾」，會用最高標準，確保自己不受質疑，也「沒有想做任何被視為有利益衝突的事」。

不過，當曾銘宗進一步要求全體上市、櫃公司委託都不能接受，顧立雄表示，上市上櫃公司不受金管會高度監理，要這樣承諾「你乾脆叫我律師不要幹了」。顧甚至回嘴，曾銘宗也曾經是金管會主委，也不可以接受上市上櫃公司請託。

顧立雄在受訪時解釋，原則就是區分受監理的機構和輔助性的機構，後者就不在限制範圍內，例如智庫、保發、金融研訓院、證基會、存保等，希望財政部指派到金融機構時，盡量不要指派金管會局處所長到受監理的機構。至於期貨交易所、證券交易所、櫃買中心及集保結算等「F4」，顧立雄保守地說，嚴格來說不算受監理單位，應該算輔助單位，這部分適宜性與否會再思考看看。

(中時 )

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