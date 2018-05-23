MLB》美國球員問不停 陳偉殷笑說：以前覺得隊友很煩

2018年05月23日 13:23 中時電子報 龔邦華 、 李弘斌 ／連線報導 ／連線報導

陳偉殷赴美發展7年，對於東西教育「大不同」有著深刻體會。殷仔笑說，剛到美國看到隊友與教練一直重複詰問，「一開始覺得很煩，不就是一樣嗎？」後來才明白有別於全盤接受教練說法的東方文化，美式教育強調「多元嘗試」，讓他們有很多方式來達成目標，不像東方人往往只有「一條線」。

殷仔說，有這種體會已經很久了，畢竟過去從台灣到日本，對教練的要求幾乎都是照單全收，但到美國打球，發現教練講一個問題，球員就會重複回問教練，在殷仔看來似乎都差不多，不過每個play會被分得很細，接著教練再進一步解釋，透過這樣的問答過程，最後球員才說：「那我理解教練的想法了。」

「不管是我或是其他台灣選手，都有能力、都有素質在這個位置，與美國球員最大的差別是能不能放下心情、有心理素質來面對。」陳偉殷說：「美國人可以把一件事情分成10個階段，按每個階段來解決，這是教育上面的問題。」

陳偉殷說，在美國見過許多資深球員，就是懂得一樣要做好投球工作，可以有不同的方式，所以雖然年輕可以飆出100哩火球，現在投不到了，還是能夠去轉換，用另一種方式在投手丘上生存。

「你要自己的球員生涯是10年、20年，還是5年？不管什麼運動，要接受自己每年的狀況都不一樣，比如狀況很好怎麼會受傷？接受這個事情，心理上面才會比較看得開，才會去做不一樣的事情。」殷仔說。

這套哲學運用在球場上，遇到狀況「想太多」不好，是因為去想太多自己無法控制的部分，比如投出手了的球為何會被敲成全壘打，覺得是好球主審為何不挑？想脫困其實「不想又不行」，應該把投球工作分成不同階段，針對狀況去做微調和嘗試，「我現在還在學習嘗試接受，就是盡力而為。」殷仔說。

(中時電子報)