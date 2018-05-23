當年死的可能是我 大哥考上乙證感念更保導正

2018年05月23日 14:25 中時 徐養齡

劉祐誠打造大哥蛋捲品牌，仍不忘積極進修，日前考上乙級西點證照。（徐養齡攝）

劉祐誠打造大哥蛋捲品牌，仍不忘積極進修，日前考上乙級西點證照。（徐養齡攝）

更保協會新竹分會主委葉朝枝送上溫暖擁抱。（徐養齡攝）

更生人劉祐誠（左）專程拜會更保協會新竹分會榮譽主委姜貴昌（右），感謝當年再造之恩。（徐養齡攝）

劉祐誠回顧往事，忍不住哽咽落淚。（徐養齡攝）

劉祐誠感謝妻子不離不棄。（徐養齡攝）

42歲更生人劉祐誠走過荒唐歲月，從棍棒改拿蛋捲棒，成功打造大哥蛋捲品牌，此後不斷精進，考上烘焙西點乙級證照，23日專程帶手做西點拜會新竹地檢署及更生保護會新竹分會，感謝當年對他的再造之恩。

劉祐誠國中輟學加入幫派，曾捲入殺人未遂、販毒等重案，在獄中9年時間，悔悟過去的蹉跎歲月，決定洗心革面苦學蛋捲技術，出獄後到夜市擺攤，「黑道大哥改作蛋捲」的消息迅速流傳，民眾紛紛豎起大拇指，讓他體會到走向正途的美好。

儘管事業蒸蒸日上，學徒從四面八方湧來，劉祐誠仍決定精進自我，不惜每天驅車赴新北市八里學烘焙，下課後再趕回新竹作蛋捲，每天睡不到4小時，一撐就是4年，果然皇天不負苦心人，日前順利考上乙級證照。

不忘本的劉祐誠今天特別準備拿手起司蛋糕、手工純麥麵包等，前往新竹地檢署拜會檢察長兼台灣更生保護會新竹分會榮譽主委姜貴昌、更保分會主委葉朝枝，感謝當年更保協會協助他創業貸款，檢察官許大偉更不時到竹東夜市探望、關心他。

「當年要是沒改，現在被判刑的可能是我！」劉祐誠哽咽說，2年前1名道上大哥因走私大量海洛因在印尼落網，遭判處極刑，該名死囚就是他昔日在道上的大哥，若他當年不回頭，運毒得很可能就是自己，如今想起，不禁渾身毛骨悚然。

姜貴昌表示，更生人要在社會立足並不容易，外界難以想像劉祐誠在重啟人生的過程，需承受到多大的挫折、吃多少的苦，努力過程宛如所有積極向上的更生人縮影，證明「只要有心，什麼困難都能克服」。

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(中時 )