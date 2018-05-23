《蟻人與黃蜂女》來台行程曝光！停留4天3夜會漫威粉

保羅路德和伊凡潔琳莉莉向台灣觀眾打招呼。（截自Youtube影片）

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《蟻人與黃蜂女》將於7月4日在台灣上映。（迪士尼影業提供）

漫威新片《蟻人與黃蜂女》即將在7月4日搶先上映，導演派頓瑞德攜男主角保羅路德、女主角伊凡潔琳莉莉來台宣傳，預計在台灣停留4天，3三人將於6月11日抵達台灣，12日舉辦記者會，13日傍晚於國家表演藝術中心兩廳院藝文廣場舉辦紅毯見面會。

從未來過台灣的保羅路德、伊凡潔琳莉莉，對於即將來台跟粉絲們見面互動表示非常興奮，聽聞蟻人在台灣受歡迎的程度更是相當驚喜，兩人還特別錄影片向台灣觀眾喊話：「感謝地表最棒的漫威粉絲們，我們即將抵達台灣，希望大家都能來活動現場和我們一起見面。」

漫威超級英雄電影在台灣一向表現不俗部部破億，首集大玩視覺創意的《蟻人》全台大賣近3.5億票房。這樣的票房成績，不僅穩坐漫威電影宇宙原創英雄亞軍，僅次《黑豹》，更超越《鋼鐵人》與《復仇者聯盟》拿下全球第9的亮眼成績，同時也是所有在台上映的漫威電影中，在全球市場當中表現最好的一部。

台灣觀眾對漫威超級英雄的狂熱，也讓漫威高層相當看好台灣市場未來發展，不但每部電影都能搶先上映，還特別選在漫威影業十週年之際，宣佈明星演員保羅路德、伊凡潔琳莉莉、與導演派頓瑞德，將於六月來台宣傳新片《蟻人與黃蜂女》，而台灣更領先亞洲各國成為此次宣傳首站，足見漫威影業對台灣觀眾的重視。

(中時 )

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