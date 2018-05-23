民進黨台北市長 選對會28日拍板人選

2018年05月23日 13:41 中時 曾薏蘋

民進黨選對會今天協調有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮及立委姚文智；民進黨選對會發言人鄭運鵬轉述，最快28日選對會就會確定單一適當人選，再由主席確認提名，預計30日經中執會通過。

被問到是否會做民調？鄭運鵬表示，本週六26日舉行電視政見發表會，對於綜合評估內容及方式，在提名條例中沒有特別明文規定，但在內部參考民調，會在電視發表會後會執行，應該會是評估依據之一。

鄭運鵬今轉述選對會開會結論表示，選對會經持續徵詢彙整各方意見，並由兩位召集人及秘書長洪耀福及台北市黨部主委黃承國負責協調，召集人也詢問兩人是否有相互禮讓成全意願？兩位都表達願意承擔大至急企圖心，選對會也建議，黨要在五月底以前提出台北市長候選人建議人選，就是下週三，5月30日中執會前要確定人選。

他說，會中呂、姚兩人達成共識，將在本週六26日舉行電視政見發表會，相關細節，中央黨部會再另行協調，選對會也決定，在電視政治發表會後，依據民進黨選舉特別條例，選對會再依據選戰策略綜合評估，在五月二十八日11時30分再召開一次會議，綜合評估結果，向主席提出單一適當人選的建議，再由主席提名經中執會通過。

至於有無其他人選，鄭運鵬說，今天選對會討論並未有姚跟呂以外的其他人選。

(中時 )