抗議提名不公 李雲強赴國民黨桃園市黨部抗議

2018年05月23日 13:54 中時 甘嘉雯

市議員李雲強與支持者到國民黨桃園市黨部抗議。（甘嘉雯攝）

市議員李雲強與支持者到國民黨桃園市黨部抗議。（甘嘉雯攝）

市議員李雲強繳回黨證，宣布脫黨參選到底。（甘嘉雯攝）

拿不回20萬保證金，李雲強強烈抗議。（甘嘉雯攝）

李雲強質疑50萬元為何僅能拿回30萬元，放話將發動更大的抗爭。（甘嘉雯攝）

現任國民黨龜山區市議員李雲強23日帶著50多位支持者到桃園市黨部抗議提名不公，繳回黨證脫離國民黨，宣布以無黨籍身分參選市議員。他痛批桃園市黨部有改革的決心，更看不到市黨部有照顧年輕人的用心，林正峰議員強力建議提名2席，所持的理由是確保國民黨有1席市議員，氣憤的是桃園市黨部居然配合林議員，制定李雲強條款！

「老人宮廷政治，要脫黨參選，無黨覺醒！」李雲強說，龜山區有4席次議員，民進黨只提名2席，代表國民黨有坐2搶3的空間，多年來龜山也都提名3席，這次原本規畫2名現任加1席新人，最後卻為了保住林正峰議員高票當選而改提2席，根本就是衝著他來的「李雲強條款」。

「楊敏盛不倒，國民黨不會好！」他更指主委楊敏盛上任時說要讓國民黨浴火重生，結果至今不但看不到改革決心，更看不到有照顧年輕人的用心，反而成為保障老人的宮廷政治，因此痛心離開國民黨。

過程中，李團隊欲領回50萬登記參選費用，但市黨部僅退30萬選務作業費，書記長李祐銘說，20萬保證金一律於8月市議員登記參選後才會辦理退還作業，屆時他若執意參選，這筆錢就不會退還，雙方爆發嚴重口角衝突，李團隊表示，將發動更大抗爭。

(中時 )