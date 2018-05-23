打擊C型肝炎 台大雲林分院全國第一個啟動外展門診

2018年05月23日 14:19 中時 周麗蘭

台大雲林分院為打擊C肝，找出更多符合健保治療的病患， 主動下鄉到元長鄉以及大埤鄉診所看診，23日舉行記者會。（周麗蘭攝）

雲林縣105年 B、C型肝炎篩檢，C型肝炎陽性率12.3%，高於全國平均，其中元長鄉和大埤鄉盛行率高達15%是雲林縣之冠，台大雲林分院選擇這兩個鄉， 進駐衛生所針對C型肝炎患者看診。

為讓更多雲林鄉親遠離肝苦，台大醫林分院已於年4月3日，開始在元長鄉及大埤鄉衛生所啟動C型肝炎外展門診，提高偏鄉民眾就近就醫的意願。

中央健康保險署南區業務組林淑華組長表示，台大雲林分院提出外展治療的申請案令人感激， 因為雲林縣的B型與C型肝炎盛行率高且交通不便，目前台南市與嘉義縣也開始追著做。

台大雲林分院長黃瑞仁表示，雲林縣老弱婦孺眾多，幅員遼闊交通不便，無法徹底做肝病追蹤及治療，若只在大醫院體系中等待病人就醫，對於控制整個雲林縣肝病的功效不大。

黃瑞仁表示，台大醫師願意從台北到雲林分院看診，已經相當不容易，內科部主任陳健弘主任及肝膽腸胃科主任徐士哲主動走出醫院到偏鄉服務，解決病人到不了醫院的困境，精神更令人敬佩。

台大雲林分院的C型肝炎外展門診為避免引起基層醫療醫師反彈，僅限於C型肝炎診療，不看其他門診，也並非篩檢站。元長鄉衛生所看診時間是每星期二上午，由教授名醫陳健弘親自看診；大埤鄉衛生所是每星期三下午，名醫徐世哲看診。

(中時 )