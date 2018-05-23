花博機艙亮相 花現台中彩繪機今首航香港

2018年05月23日 14:37 中時 陳淑娥

花現台中彩繪機-花博機艙今日亮相，空姐展示各種可愛的花博周邊產品。（陳淑娥攝）

花現台中彩繪機-花博機艙今日亮相，下午由台中機場首航香港。（陳淑娥攝）

華信航空花博機艙亮相！花現台中彩繪機自2015年底啟航後，載客量已達32.3萬人次，成功行銷台中世界花博，23日再加碼推出「花博機艙」，從頭墊紙、枕頭套等共13項設計，結合花博吉祥物石虎設計，進一步融入保育石虎與呼應環保訴求，彩繪機下午也自台中機場首航香港，正式向國際宣告花博即將盛大登場。

花博機艙發表會23日於台中機場熱鬧登場，台中市長林佳龍、華航集團董事長何煖軒、台中市觀旅局長陳盛山、華航總經理曹志芬共同主持，台中航空站主任張瑞澍、台灣石虎保育協會理事長陳美汀、市議員楊典忠及王立任等貴賓也共襄盛舉。

林佳龍表示，花現台中彩繪機自2015年12月啟航以來，至今已吸引32.3萬人次搭乘，去年台中出入境更達239萬人次，沒有讓台中國際機場漏氣，台中是中台灣出入的門戶，可作為桃園國際機場的輔助機場。

林佳龍說，華信結合花博推出彩繪機，大力向國際行銷台中世界花博，而台中直航東京將於6月14日登場，是國際觀光的重大的突破，每周有7班台中、東京對飛，未來可吸引日本觀光客到台灣，以促進中台灣的觀光發展。

華航集團董事長何煖軒指出，新闢國際航線非常不容易，需要當地機場及政府的支持，而台中直航東京的航線規劃許多，也得到日方的核准，期待未來這條航線能飛的更成熟。

花現台中彩繪機從頭墊紙、枕頭套、紙杯、撲克牌、盤墊紙、空服員圍裙、石虎胸針等侍應品及登機證、頸枕、行李束帶、行李吊牌、色鉛筆等紀念品，總共13項設計，結合花博吉祥物石虎的活潑設計，來虎也化身男空服員走秀。

華信航空「花現台中」彩繪機自2015年推出以來，已飛行過香港、胡志明、名古屋、武漢、鄭州、寧波等各大城市，載客量已達32多萬名旅客。今日再度推出「花博機艙」，機艙內一系列花博可愛特色的伺應品設計，讓旅客一登機，就可提前感受到台中世界花博的繽紛熱鬧氣氛。

華信航空表示，為讓搭機民眾可以體驗感受「花博機艙」的意境，在台中國際機場設計「花博機艙」意象專區，陳列展示花博機艙的相關侍應品，民眾可輕鬆打卡。

華信航空也推出「花現台中彩繪機-花博機艙」宣傳活動，民眾於26日至6月25日期間，上傳合成圖框照片或分享「花博機艙」宣傳影片，就有機會獲得華信航空國際線免費機票。

(中時 )