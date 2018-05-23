房價不重要！雙北居民選房 最在意的竟然是…

雙北居民選擇居住地時，最在意的竟然是附近「有沒有公園」。(本報系資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導
有調查指出，考慮雙北要住哪時，房價並非大家最在意的項目。(本報系資料照)

台北居大不易，大台北房價貴森森，但許多人為了工作還是得落腳雙北，受限於蛋黃區房價寸土寸金，許多人選擇居住地時，會往鄰近的新北市中永和、三重、淡水等地區，或是只租不買。根據DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，除了房價、房租之外，雙北居民選擇居住地時，最在意的竟然是附近「有沒有公園」。

根據網路聲量排行，下列是大台北居住最在意的5件事：

No.1 有沒有公園

近年來吹起運動風，不分男女老少，越來越多人習慣在家附近運動，因此住家附近有沒有公園，躍升為考量居住地的第一要件，被視為生活品質好壞的指標，例如大安森林公園、大湖公園、四號公園附近都成為超搶手地段。

No.2 平價美食多不多

吃飯皇帝大，三餐伙食費是支出中的重要開銷，雖然台北有不少熱門打卡餐廳，但常常要價不斐，因此居住地附近平價美食多不多，也成為台北人的重要考量。

No.3 空氣品質

空污問題嚴重，PM2.5人人聞之色變，台北居民其實相當在意自家居住地的空氣品質，尤其若是附近若有工廠、焚化爐，好感度馬上大打折扣。

No.4 有沒有超市、超商

現代人常常半夜不睡覺，這時樓下有沒有全年無休的超商，顯得格外重要，成為生活機能中不可或缺的重要條件。

No.5 自己夠不夠有錢

很多人選擇住台北或新北時，首要考量就是自己的經濟能力，以房租來說，可能過個福和橋或台北橋，租金就少好幾千元，一年下也不是個小數目。

調查進一步指出，網友在考慮雙北要住哪時，房價其實並非大家最在意的項目，因為對許多人來說，不管台北或新北，都一樣買不起，這時「交通」反而成為大家最在意的點；另外，有沒有政府的相關福利政策、生活機能強不強、以及治安好不好，也成為網友們討論要住台北或新北時，最在意的部分。

(中時電子報)

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