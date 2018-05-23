「風伯的傳人」用文創顛覆傳統 彩繪Q版風獅爺燈籠

2018年05月23日 14:23 中時 李金生

王明宗用粉筆在素布燈籠上素描打底，創作過程相當耗時和講究。（李金生攝）

王明宗的新作擷取閩南建築元素，巧妙搭配風獅爺精彩呈現。（李金生攝）

享譽海峽兩岸，有「風伯的傳人」之譽的陶藝家王明宗，結合聚落守護神風獅爺與傳統燈籠創作，並擷取金門「閩南文化基因庫」中最精彩的建築元素，用五彩螢光塗料畫出Q版的彩繪「風獅爺燈籠」，洋溢文創風的作品引起矚目。

風獅爺又稱作石獅爺，在早年曾經童山濯濯的金門，被飽受風沙為害之苦的居民賦予鎮惡風、止邪祟的神威，目前全島仍留存以石雕為主的古老風獅爺百餘尊，一直是金門最具特色的人文圖騰，也是吸引遊客的重要觀光資源之一。

以風獅爺為文創題材，潛心陶藝創作30年的王明宗，在最近一次的傳統聚落巡遊中，看到懸掛在古厝人家的客廳，寫著鮮紅堂號、衍派和屋主姓氏，在金門再普遍不過的大燈籠，有了將大紅燈籠與風獅爺結合在一起，激盪出新人文意象的創作發想。

王明宗說，金門的風獅爺矗立聚落路口，或嵌置在牆壁和佇立在屋頂上，讓幾百年來守護家園，庇佑一方子民的祂們，從屋頂上走下來，離開大家熟悉的路口和古厝牆角，亮麗繽紛的出現在燈籠上，就是一種顛覆傳統和豎立標竿的過程，相當值得嘗試。

但王明宗在創新過程中，仍堅持守舊的個人風格，也用心從做為「閩南文化基因庫」重要素材的古厝群中，擷取燕脊、馬背、水車堵和脊墜、石條窗等建築元素，巧妙搭配風獅爺精彩呈現。

他特別遠從台灣鹿港挑選中型素布燈籠，先用粉筆素描打底，再採用五彩螢光塗料作畫，無論是工筆或潑墨技法，平均完成1具風獅爺燈籠，需要大半天，甚至於一整天的時間，過程相當耗時和講究。

王明宗認為，傳承幾百年的風獅爺是金門鄉親共有的文化財，也是最珍貴的人文資產之一，他計畫從台灣或大陸訂製小燈籠，在個人主持的「浯州陶藝工作坊」或中、小學校裡，開辦彩繪燈籠的學習課程，讓新一代的故鄉人，甚至於慕名前來尋獅的遊客，也能自由揮灑出自己的文創作品。

(中時 )