TEDx靜宜大學開講 施文彬等人分享創意觀點與人生經驗

「2018TEDx靜宜大學」開講，由各領域專家分享創意觀點與人生經驗！（陳世宗攝）

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靜宜學生獨立策展的「2018TEDxProvidenceUniversity」，邀請文學、社會學、教育、音樂等領域學者專家，透過生命經驗、傳達不同思維，開創精彩人生！（陳世宗攝）

由靜宜學生獨立策展的「2018TEDxProvidenceUniversity」，邀請10位在文學、社會學、教育、公共參與、建築設計、電競產業、音樂、圖文傳播等領域的學者專家，以「地平線」為主題，每位藉由18分鐘的演講；分享探索及創見，透過生命經驗、傳達不同思維，開創精彩人生！

透過「2018TEDxProvidenceUniversity」，瞭解自我定位及價值，藉由講者與眾不同的人生，帶來鼓勵與力量！靜宜大學副教務長鄭志文指出，TED是技術(Technology)、娛樂(Entertainment)及設計(Design)的縮寫，1984年在美國成立，為全球性的非營利組織；致力打造跨國際、跨領域的對話平台，提供優秀創意、觀點與想法。

鄭志文說，2009年起TED開放申請並授權辦理TEDx活動，期待透過各社群獨立策展傳遞TED精神。「2018TEDxProvidenceUniversity」由靜宜學生獨立策展，主題為「地平線」；邀請朱宥勳、李明璁、邱美虹、胡元輝、姜樂靜、施文彬、施孟玟、許又仁、曾博恩、聞氫哥等各領域學者專家；透過分享，改變大家對世界的看法，瞭解面臨的難題，並反思行為，為實現理想而努力。

打造電競人才鏈不能靠興趣！從家喻戶曉的歌手變身為電玩教父的施文彬，見證了台灣電競史。他指出，目前台灣電競的困境是法規未完備、企業投入不足、選手生涯未獲保障、電競產業有斷層、教育界定及民眾觀感、國內遊戲研發力，大陸磁吸效應及產品生命週期等問題。

施文彬指出，希望未來能與縣市政府合作，尋找合適的教學與競賽場地，規畫專業課程，提供優質訓練環境，讓家長放心；從校園發掘人才，進行教育訓練、培育更多老師與教練，保障退役選手的生涯及薪水，為電競產業創造正向迴圈！

元沛農坊執行長許又仁以「資料治理改變我們對政治參與的想像」為題指出，現今資訊工具進步，加上政府公開大量資料，民眾能掌握確實的數據，以呈現國家問題；也讓更多人直接參與公眾事務、聚焦問題及理性決策，協助社會進步！

擁有台大、英法雙碩士學歷，也是臺灣吧製作人、卡米地喜劇俱樂部《脫口秀新人爭霸戰》冠軍的曾博恩，在「興趣沒有目的地」中分享，所謂出名、機會甚至金錢，都不重要；他因興趣愛上脫口秀，白天寫劇本、晚上表演單口喜劇，做喜歡做的事，再累也樂此不疲，勉勵年輕人，脫離功利主義，找到能獲得純粹快樂的事物。

(中時 )

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