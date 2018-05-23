談換鉛管　柯P：台灣瘋子太多是因鉛水喝太多？

台北市長柯文哲談到換鉛管政策，直呼「台灣瘋子太多，是不是鉛水喝太多？」（陳燕珩翻攝）

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中時

台北市長柯文哲極力宣傳市政，今中午與北水處長陳錦祥直播便當會，宣導節約用水。談到北市僅用2年就把鉛管汰換完畢，柯文哲直呼「認真點就能做到」，換完有很多好處，原本鉛中毒是個大問題，超標會讓腦袋壞掉，他常在想「台灣瘋子太多，是不是鉛水喝太多？」

北市2015年爆發鉛管風波，引發民眾用水疑慮，事後市府加速汰換，將原訂10年計畫濃縮在2年內達成。柯文哲說，水處不是施工單位，其實增加委外單位同時施工，再派人監工就好，認真一點就做得到啦。

被問及把鉛管換成不銹鋼管有何好處？柯文哲笑說，以前鉛中毒是很大問題，尤其是流量較低的鉛管，更容易含量過高，只要超過10ppm，腦袋就壞掉了，所以台灣瘋子太多，可能是因為鉛水喝太多。

陳錦祥則說，目前北市汰換管線均改用316不鏽鋼管，管線波紋狀具有彈性，遇到地震或施工碰撞，比較不容易造成損壞，目前日本東京全面採用該管線，市府也有與東京都簽署MOU合作，方便交流。他表示，市府更換全新的316不鏽鋼管，使用期限可達30年都不會損壞，民眾大可放心。

另外，日前「台客劇場」導演林冠廷上傳影片，畫面中可看到柯文哲帶著手套，拿夾子沿路撿菸蒂，還邊搖頭感嘆，「國民水準要改進」。今談到此事，柯文哲仍忍不住說，抽菸亂丟菸蒂的人實在太多了，這表示台灣國民道德水準不高。

對於是否要增設垃圾桶？柯文哲說，垃圾桶設愈多，垃圾只會丟得愈多，何況若馬路上設一堆垃圾桶，管理上更困難。

(中時 )

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