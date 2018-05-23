原民文化融入翻糖藝術 王奕鈞奪銀牌

17歲的王奕鈞結合原住民文化與大自然元素，創作「與大自然共舞」翻糖蛋糕，奪下「2018新加坡FHA國際美食競賽」翻糖組銀牌。（林欣儀翻攝）

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台灣原住民文化之美再度躍上國際！明道中學餐飲管理科二年級學生王奕鈞以原住民服飾為發想，結合大海、鯨魚及原生種蝴蝶等大自然元素融入翻糖蛋糕藝術，參加「2018新加坡FHA國際美食競賽」，打敗上百位來自各地的參賽選手，奪下翻糖組銀牌獎。

湛藍的海洋為底、結合鯨魚意象，蛋糕上方則有名身著原住民傳統服飾的公主開心跳舞，這是王奕鈞創作的「與大自然共舞」翻糖蛋糕，王奕鈞說，蛋糕上每個細節都呈現出原住民特色，包括公主穿的圖騰織布、羽毛頭飾等，甚至部落公主的眼睫毛都是一根一根植上去，相當費工。

為什麼想要結合原住民文化到翻糖藝術中？王奕鈞說，從小就學習繪畫、音樂，喜愛觀察美的事物，深覺原住民文化充滿獨特魅力，而鯨魚跳出水面的畫面相當美麗、更象徵著大自然的奧妙，才決定結合兩者，盼展現人類與自然溫柔共舞。

為了製作這個翻糖蛋糕，王奕鈞連續2周、每天只睡3個小時，甚至長達2天幾乎沒睡，就是為了趕工，他指出，因今年比賽規定不能使用鐵架、竹籤或保麗龍等可支撐的物品，且整個蛋糕必須全部可食用，要做出其中懸空、跳躍的感覺難度很高，過程中就遭遇3次失敗。

王奕鈞去年就曾奪下「2017韓國WACS國際餐飲大賽」翻糖蛋糕組金牌，今年更挑戰「2018新加坡FHA國際美食競賽」，並以最年輕的參賽者奪下銀牌，校方說，其作品還被評價為勇敢保護族人的原住民公主。

(中時 )

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