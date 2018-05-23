499之亂開鍘了！ NCC輕罰中華電200萬元

2018年05月23日 14:43 中時電子報 林郁庭 、中時／ 黃有容 、中時／

各門市排隊人潮接踵摩肩，有營業所號碼牌機甚至燒掉、故障；圖為民眾為申辦499，爭搶合約書、叫號登記。（資料照 郭吉銓攝）

三大電信業者祭出499元吃到飽活動，引發全台民眾搶換約，不過也頻傳消費者權益與勞工超時加班等問題，國家通訊傳播委員會（NCC）今（23）日宣布，業者營運不當、服務品質不佳，損害使用者權益，重罰中華電信200萬元，遠傳電信與台灣大哥大各60萬元，裁罰數字主要依據三家電信業者影響的客戶數為據。

NCC表示，因為業者推出499促銷方案前，沒有規劃完善客服人力、電腦設備、行銷因應等配套，造成申辦民眾擠爆各地門市、第一線員工必須加班處理、客服電話不通、門市及客服APP處理時間過久的情況引民怨。

NCC也強調在於5月11日時已依法通知三家業者立即改正，14日更請中華電信到會陳述意見，並表示擬依行動寬頻業務管理規則第73條規定處理，經營者營運不當或服務不佳，足以損害使用者權益，應依NCC通知限期改善，不改善將依《電信法》第63條處30萬至300萬元罰款，並可連續開罰。但截至5月15日優惠期結束前，都沒有具體改善，因此開罰。

NCC副主委翁柏宗指出，裁罰數字主要依據三家電信業者影響的客戶數，其中，中華電信有143多萬戶變動，台哥大、遠傳各30多萬戶用戶變動，皆有8成變動用戶是其他資費老客戶轉方案。

這是NCC第1次就業者促銷案開罰，翁柏宗表示，例如中華電信原本估計這次影響用戶數將是之前軍公教專案的2至3倍，約8、90萬人，但沒想到最後超出這麼多；也因這次經驗，以後針對類似大幅降價促銷案，會審慎了解業者事前準備和事中應變。

專案結束後，在用戶最關心的網速問題方面，翁柏宗表示，已在台北、新北、高雄共145個人口密集區地點量測中華電信網速，上周測得平均下載速度64.55Mbps，比去年平均60.73Mbps還快；若民眾確實有網速變慢問題，可以直接向NCC申訴，接到申訴後NCC將督導業者改善。

中華電信在這次「499之亂」中，加上因勞檢累計被罰至少806萬元，已確定要繳超過1,000萬元以上罰鍰。

(中時電子報)