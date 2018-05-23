華信航空「花博機艙」登場 首航香港

2018年05月23日 14:53 工商 張佩芬

花博吉祥物石虎可愛現身。圖：華信提供

特色紀念品供大家選購珍藏。圖：華信提供

華信的「花現台中」彩繪機。圖：華信提供

華航集團華信航空為響應2018台中世界花卉博覽會，特別與台中市政府再度合作，推出「花現台中彩繪機-花博機艙」活動，於5月23日上午在台中機場舉辦發表會、熱鬧登場。發表會由華航集團董事長何煖軒、台中市長林佳龍、台中觀旅局局長陳盛山、華信航空總經理曹志芬共同主持，台中航空站主任張瑞澍、台灣石虎保育協會理事長陳美汀等貴賓，共同見證這歷史性的一刻。

花現台中彩繪機「花博機艙」在發表會後執行台中-香港AE1817班次，於今(23)日中午13:00由台中機場首航香港，正式向國際宣告花博即將於今年11月3日盛大登場。

華信航空編號B-16859、158人座的波音737-800飛機，繼2015年12月在機身彩繪「花現台中」，提前為台中花博暖身之後，今日再加碼推出「花博機艙」，這架花現台中彩繪機從頭墊紙、枕頭套、紙杯、撲克牌、盤墊紙、空服員圍裙、石虎胸針等侍應品及登機證、頸枕、行李束帶、行李吊牌、色鉛筆等紀念品總共13項設計，結合花博吉祥物石虎作一系列花博意象的活潑設計，由虎爸化身機長、虎媽化身女空服員、來虎化身男空服員，非常吸睛可愛。花博機艙發表會上，台中花博吉祥物「來虎」特別穿上空少制服，與華信航空4位美麗空服員，一起走秀展示花博機艙各項侍應品及紀念品。

華航集團董事長何煖軒表示:「台中世界花博是國家的重大盛事，華航集團全力支持，希望能搭載更多的國際觀光旅客前來台中觀賞花博、行銷台灣。華信航空『花現台中』彩繪機自2015年推出以來，已飛行過香港、胡志明、名古屋、武漢、鄭州、寧波等各大城市，已有32多萬名旅客搭乘過花現台中彩繪機，這是一項成功的城市外交。

這次華信航空與台中市政府再度合作推出『花博機艙』，機艙內一系列花博可愛特色的伺應品設計，讓旅客一登機，就可提前感受到台中世界花博的繽紛熱鬧氣氛，相信會吸引更多國內外旅客搭乘。」

在市長林佳龍與華航集團董事長何煖軒見證下，華信航空總經理曹志芬與台灣石虎保育協會理事長陳美汀簽署「共同保育石虎合作備忘錄」，未來雙方將為推動石虎保育理念，加強交流與合作。華信航空總經理曹志芬特別表示：「落實企業、環境、社會三贏的永續發展，一直是華航集團的發展信念。華信航空宣布將捐贈花博紀念品販售所得的5%，提供台灣石虎保育協會作為保育經費。我們特別挑選出花博頸枕、花博行李束帶、花博色鉛筆及花博圍裙+石虎別針等4項產品，在華信航空「宅配購物誌」販售，並同步在華信航空國內機場櫃檯擺放訂購單，歡迎大家選購，一起保育台灣石虎。」

台灣石虎保育協會陳美汀理事長特別感謝華航集團華信航空與台中市政府持續關注與投入石虎保育議題，希望藉「花博機艙」融入環境保護與石虎保育理念，凝聚國人保育石虎的共識。

為讓搭機民眾可以體驗感受「花博機艙」的意境，華信航空在台中國際機場設計了「花博機艙」意象專區，陳列展示花博機艙的相關侍應品；同步在台北松山機場華信航空櫃台及KIOSK也佈置花博意象，讓民眾輕鬆打卡分享。從5月26日至6月25日推出「花現台中彩繪機-花博機艙」宣傳影片網路宣傳活動，民眾在活動期間，只要上傳活動合成圖框照片或分享「花博機艙」宣傳影片，就有機會獲得華信航空台中出發不限航點的國際線免費機票。詳細活動內容，將於華信航空官網、華信FB、台中觀光旅遊網及FB「大玩臺中」粉絲專頁公布。

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