美智庫蘭德：陸對政治統一心涼 台海衝突可能升高

2018年05月23日 14:53 中時電子報 楊幼蘭

中國大陸軍機繞島巡航日益頻繁，幾乎已成為常態。美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）分析師指出，目前北京最在意的，就是台灣的政治現狀，還有台北與華府究竟變得有多親近。

資深防衛分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）22日在《外交政策》（Foreign Policy）網發文指出，近幾個月來，這兩項要素主宰了兩岸關係，也大幅升高了台海軍事衝突的風險。

分析認為，北京對蔡英文政府不信任，並非形成中國大陸對台看法的主因，更重要的，是他們看到台灣政治出現了兩大趨勢。

首先是蔡去年9月邀賴清德出任行政院長，而賴公開在立院表示，自己是「台獨工作者」，而蔡還為他辯護，說他是「一個滿誠實的人」，並「沒有其他特別想法」。

其次，台灣前總統李登輝，還有前總統陳水扁都在推動2019年舉行獨立公投，而蔡英文也沒有譴責。

此外，北京也擔心，川普政府改善美台關係，究竟有什麼用心。葛羅斯曼指出，川普去年底簽署2018年國防授權法（2018 NDAA），允許美國國防部派遣軍艦赴台，儘管法案沒有強制性，但北京認為，這違反了「一中」政策。

葛羅斯曼指出，北京想要透過施壓，迫使台灣在2020年總統大選時，能選出願意接受92共識的總統，而台灣與美國必須做好準備。不過，如果蔡英文連任，或是選出更反大陸的總統，那接下來4年兩岸關係將持續緊張，甚至很可能爆發軍事衝突。

(中時電子報)