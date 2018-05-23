北市中小企業知識學苑招生 網紅經濟首度納入課程

台北市產業局年度中小企業知識學苑開始招生，課程免費，額滿為止。（吳堂靖攝）

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台北市產業局年度中小企業知識學苑開始招生，除了「創業育成」、「創新加速」及「老闆學校講座」等三大主軸，更首度將網紅經濟納入課程，邀請網美媒合平台MATCH創辦人現身說法，另有跨領域交流、標竿企業參訪等，即日起受理報名，課程免費，額滿為止。

依經濟部資料統計，去年台北市中小企業已逾22萬家，產業局於2004年開辦「台北市中小企業知識學苑」系列課程， 23日舉辦記者會公布今年度課程內容及師資，電子商務行銷、AR及VR運用、數據科技創業等通通有，也首度納入近期正夯的網紅經濟，期盼企業結合自身經驗與數位工具，創造新興商業模式。

北市產業局長林崇傑表示，數位科技瞬息萬變，中小企業面臨轉型挑戰與接班壓力，為協助中小企業突破，今年「創新加速課程」特別以「數位轉型」為主軸規畫系列實作工作坊，並安排跨域交流合作、標竿企業參訪等，提升全方位知能。

MATCH網美商家工作媒合平台執行長楊登淵表示，網紅經濟上看百億， MATCH提供安全透明的管道，不但篩選優質廠商保障安全，網美專長及合作方式也一目了然，目前已吸引1500多位網美，逾500多家廠商加入，APP將於6月份上架，將透過課程分享創業經驗。

相關資訊請至「創業台北」及FB「創業台北」粉絲專頁查詢，創業育成課程即日起受理報名，額滿為止。

(中時 )

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