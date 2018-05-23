加入台灣精品代表隊跑柏林馬拉松 獎項總值百萬

2018年05月23日 16:50 中時 廖德修

台灣精品希望透過活動徵選出具有創意的跑者，邀請參賽者盡情發揮創意，透過跑馬讓世界看到台灣。（圖／外貿協會提供）

柏林馬拉松為世界6大賽事之一，是馬拉松跑者嚮往的大滿貫賽事，每年吸引全球上萬名跑者爭相報名參賽。經濟部國際貿易局及中華民國對外貿易發展協會主辦的「柏林馬拉松台灣精品代表隊」募集活動，要號召喜愛運動且富有創意的全馬跑者，組成史上最大台灣精品柏林馬代表隊，獲選的跑者將獲得機票、住宿、交通、賽事門票的全額贊助，每人贊助金額約10萬元。

柏林馬拉松台灣精品代表隊募集活動自2015年起每年號召台灣跑者出征柏林，透過馬拉松行銷台灣精品及推廣台灣形象。今年度只要年滿18歲、具中華民國國籍者，2016年1月1日至2018年4月30日曾參與國內外全馬並於6小時內完賽者，即可報名參加。

為了讓跑者的創意帶給全世界，徵選的評選機制也增加跑者創意宣傳計畫的比重，報名者需發揮創意，提出柏林馬拉松「台灣精品宣傳計畫」，用實體或是社群宣傳方式，宣傳台灣精神及台灣精品。主辦單位表示：「今年希望能吸引更多熱情且具有創意的素人跑者，在柏林馬拉松賽事中，用更吸睛且可以展現臺灣形象的跑馬方式，讓世界看到臺灣！」

此次徵選將選出10位具有創意的台灣跑者組成台灣精品代表隊，免費參加台灣精品代表隊跑者訓練營。訓練營將邀請2015年首屆柏林馬拉松台灣精品代表隊的馬拉松好手江晏慶（全馬最佳成績2:37:34）擔任總教練，傳授個人征戰柏林馬的經驗與備戰技巧。

今年度的賽事贊助總金額堪稱台灣精品代表隊歷屆最高，出征人數也是最多的一屆，主辦單位希望透過豐富的獎項規劃，激發各個參加選手規劃創意無限的宣傳計畫，讓台灣精品在柏林馬拉松大放異彩！徵選活動從即日起至6/30(六)晚上23:59止，相關活動辦法及報名方式請上活動官網。

(中時 )