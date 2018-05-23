繳一輩子農保卻成空 張麗善籲放寬農保喪葬津貼

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新制農保採「認人不認地」，讓從事農業相關工作者都享有農保資格，現在卻發生民國78年以前加保的農民，繳了一輩子農保，身後卻無法請領喪葬補助費的窘境。無法請領的原因是「沒有持有土地」，註銷農保資格。藍委張麗善要求行政院、農委會等相關單位應立即檢討改善，對於年邁農民且已繳交多年農保應放寬喪葬津貼認定。

張麗善指出，現今老年農保即使繳了30年、40年的保費，但其身後喪葬津貼卻可能因為「從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法」中規定，要求必須「自有農業用地」條件，否則即喪失申請喪葬津貼的資格，如此，無異於棄老農於不顧，連最後的棺材本都沒有！而成為所有社會保險中最弱勢的一群人。

張麗善說，雲林縣是全國最大的農業縣市，有為數不少農保被保險人於亡故時，因資格認定疑議致使遺族家屬無法請領喪葬津貼。其中又以於民國74年10月25日至78年6月22日具有農保資格者，現大多年邁力衰，無法從事農務工作，倘若又因家庭變革、經濟因素致將農地移轉，雖有投保資格，但因無農業用地，此一規定致使被保險人於身故時遺族家屬無法請領喪葬津貼，反造成諸多家庭紛爭與遺憾。

張麗善強調，由於類似案例不勝枚舉，絕不是只有雲林，而是全國都有這樣的問題，她將成立「老農固本申訴專線」全力為老農民爭取權益。

張麗善說，當初加入農保除了農會會員之外，贊助會員也不用提供土地證明，也可加入農保。結果等到最後壽終，要給予喪葬津貼時，卻因沒有土地證明就不符投保資格，完全不合理、不公平，他們為台灣農業付出一輩子的辛勞，卻換來政府無情的對待？「真的是吃定老農民！」

(中時 )

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