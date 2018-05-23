防範解放軍 印度海軍加強部署波斯灣

印度海軍。(圖/美聯社)

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中時電子報

印度和中國邊界對制裁才去年才落幕，如兩國的對抗前線恐怕轉至了印度洋。印度媒體稱為因應印度與伊朗共同開發的查巴哈港（Chabahar Port），印度海軍近日強化了在波斯灣地區的軍事部署，意在控制中國在該地區的影響力。

據印度《每日新聞與分析》報導，海軍消息人士表示，印度海軍每兩個月都會派出一艘軍艦，在鄰近查巴哈港的波斯灣區常態部署15天，同時也進行空中偵查監視任何可疑的活動。這要活耀的部署也是針對日前中國積極收購查巴哈港附近的巴基斯坦軍事基地。

印度和伊朗共同開發的查哈巴港極具有戰略利益，因為該港鄰近中國投入大量資金開發的巴基斯坦瓜爾達港，兩港直線距離不到200公里，也都是中亞國家的主要貿易出海口。

印度目前加強部署的地區在巴基斯坦墨克蘭沿岸，也是鄰近瓜爾達港所在地區。印度的憂心也是因為近年來中國在印度洋地區動作頻頻，包括在非洲吉布地建立海外基地，對亞丁灣派出反海盜護航編隊。這也讓才剛舉行完畢的印度海軍高級會議，討論了提高海上監視、作戰能力的計劃。

除此之外，印度海軍還將派艦前往越南峴港和越南海軍進行海上演習。同時也在和印尼討論能進入戰略要到馬六甲海峽，這裡也是印度的一條關鍵路線。

(中時電子報)

文章來源：DNA EXCLUSIVE: Navy boosts powers to fight China forays

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