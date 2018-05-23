法院查封國民黨台南市黨部 大批支持者抗議

2018年05月23日 15:36 中時 洪榮志

去年1月國民黨大量解雇黨工，有305人不服退休金遭拖欠，經向台北地院聲請假扣押黨產確保債權後，台南地方法院23日下午受託查封國民黨台南市黨部與新營區黨部時，大批藍營支持者守在現場抗議「非法黨產會清算鬥爭異己不公不義」，但執行人員仍順利完成查封任務。

大批國民黨支持者抗議法院的查封行動。（洪榮志攝）

台南地院法官池東旭下午率員前往市黨部查封時，數十位藍營支持者守候現場高聲抗議，還嗆聲「小英下台」，情緒十分激動。警方也派員在場維持秩序，並保護執行人員的安全。在市黨部書記長謝淑媛的配合下，法院也順利完成查封、鑑價等工作。

台南地院指出，此次查封的標的，包括國民黨台南市黨部和同區孔廟段的6筆土地，以及國民黨新營區黨部和同區忠政段的1筆土地。此案於今年4月11日已完成電子查封，23日的現場查封，還會同地政機關、鑑價機關進行張貼封條、調查現況、指界、鑑價初勘等程序。

另外，不當黨產會也併案移送行政執行署台北分署行政執行，並移送台南地院併案執行。查封後，不動產交債務人保管，日常使用與進出均不受影響，但不得移轉處分。

台南地院說，債權人305名國民黨黨工聲請執行工資、退休金、獎金、資遣費等債權，總金額約5億9443萬元；債權人不當黨產處理委員會執行金額約8億6481萬元，由法務部行政執行署台北分署聲請併案執行，等同此案有兩個債權人。未來如果順利拍賣，所得價金將依債權比例分配。

(中時 )