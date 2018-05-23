民怒！半夜沒冷氣吹 彰縣警逮67歲偷電線賊

2018年05月23日 15:52 中時 鐘武達

夭壽，這麼熱還停電！67歲陳姓男子缺錢，22日凌晨到彰化縣溪湖鎮河興路一帶偷剪電桿上的電線時被現場埋伏的溪湖警分局幹員人贓俱獲，當時不少睡夢中的住戶因為突然沒有冷氣吹紛紛被熱醒，還以為是停電惹的禍，外出納涼看到落網的小偷，無不開罵幹譙「真夭壽」。

溪湖警分局偵查隊副長黃枝泉指出，今年2月19日農曆大年初四凌晨，埔鹽鄉彰水路一帶有多支電桿上的電線遭竊取，總計被剪走銅玻璃電纜線約320公尺，價值2萬多元，警方接獲臺電公司報案追查，發現才在2月11日獲得假釋出獄、設籍嘉義縣的陳男涉嫌。

陳嫌已經67歲，但身手很矯健，警方專案小組在彰化地檢署檢察官李秀玲指揮偵辦過程中發現，陳的行蹤遍及中部各縣市，而且專偷偏僻鄉間的電纜線。

害我熱到睏未去，打呼死！22日凌晨1點23分，警方掌握陳男駕駛自小客車在溪湖鎮河興路、竹北路巷口出沒，黃枝泉即率幹員在附近埋伏，果然，隨後陳男輕鬆爬上電線桿，接著俐落地將電線剪斷，由於罪證確鑿幹員一擁而上，陳嫌還一度跳入一旁稻田企圖逃脫，但最後仍然狼狽落網。

警方逮捕陳男時，不少被熱醒的住戶是紛紛上前圍觀，大家還指著陳嫌痛罵，「這種天沒冷氣，怎麼睡得著」、「你有夠夭壽」。

陳姓男子竊取電線賣錢，卻害得很多民眾晚上沒辦法吹冷氣。（鐘武達翻攝）

警方現場獲陳男竊得的107公尺、重21公斤裸硬銅電纜線，與320公尺、93.96公斤的銅玻璃電纜線以作案工具1批等，隨即押解前往其嘉義縣住處搜索、又到資源回收場起獲陳所變賣已剝皮裸銅線等，全案訊後已依《竊盜罪》移送彰化地檢署偵辦。

(中時 )