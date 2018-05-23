高教崩盤危機 全教總工會批蔡政府忙內鬥耍嘴炮

2018年05月23日 15:23 中時 李義

全國教育產業總工會祕書長劉亞平23日痛批，台灣經濟停滯及「拔管」後的負面效應已逐漸擴散開來，總工會呼籲蔡政府不要只顧鬥爭內耗耍嘴炮，盡速正視高教崩盤危機。

劉亞平表示，蔡政府對內忙著清算鬥爭、搞分化對立，經濟不振，油電雙漲，物價飆升，限電危機無日不在，兩岸關係搞得劍拔弩張，外交重挫失掉3個邦交國，蔡英文執政2年，台灣全面大倒退，蔡英文口中的「天然獨」年輕世代，紛紛用腳投票，選擇西進發展，證明蔡政府只會耍嘴炮。

107年大學申請入學5月17日放榜，錄取率近六成創新高，但令人心驚的是，台大、成大、清大、政大等頂尖大學，缺額竟然都破百，全台滿級分259人，只有224人提出大學申請，實際錄取201人，從北到南高材生西進蔚為風潮，雄女有滿級分學生未申請台大醫學系，轉戰香港等地大學。

劉亞平指出，甫放榜的大學個人申請入學缺額較多的國立大學，台大缺額136人、成大107人、清大159人、政大205人，缺額都破百，其他台師大、交大、中興等國立大學，也都有近百缺額，這些以往學子擠破頭想進的國立大學，如今卻面臨缺額問題，令人不禁要問「台灣高教怎麼了？」

台灣高中畢業生近年來赴香港、中國大陸等地升學的人數急速上升，許多一流中學如建中、北一女畢業生西進蔚為風潮，這股風潮也延伸至南台灣，以雄女為例，今年有4名滿級分學生並未申請台大醫學系，而申請大陸學校學生則明顯增加，請校長寫推荐信的學生近30人，已有10人確定錄取香港、大陸及國外等地大學。

大陸為吸引台灣學生，採開放政策，宣布台灣學生只要大學學測達均標，即可申請港、澳、大陸兩岸三地大學，全面磁吸台灣年輕人，這些年輕人將來很可能就在當地落戶生根，可預見未來台灣將面臨人才嚴重欠缺的窘境。

劉亞平說，為何台灣苦心培養了18年的優秀學子，紛紛出走西進？學子們普遍心聲是對台灣低薪、經濟前景沒信心，尤其蔡政府執意任用一位不適任的教育部長吳茂昆，更讓人對台灣教育感到絕望。台灣教育因教改失落了20年，如今台灣教育又被民進黨政府如此踐踏，「拔管」後高教已進加護病房「插管」，優秀學生出走會愈來愈嚴重。

(中時 )