演活《死侍2》Yukio一角 日本女星忽那汐里人氣爆紅

日本女星忽那汐里（圖左）在《死侍2》，因為演出雪緒（Yukio）一角而聲名大噪。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國Express新聞網報導，正在上映的好萊塢大片《死侍2》（Deadpool 2），在世界各地開出亮眼的票房，除了飾演主角死侍的萊恩·雷諾斯（Ryan Reynolds）依舊惡搞且無厘頭外，續集中短暫亮相的女性角色雪緒（Yukio），也因為可愛、俏皮和亮眼的紫色頭髮，讓不少觀眾印象深刻，更讓出演者、日本女星忽那汐里（Shioli kutsuna）因此人氣爆紅，不少英文媒體都在問，她、到底是誰？

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現年25歲的忽那汐里，從小出生在澳大利亞雪梨，一直到14歲那年才回到日本，雖擁有日本和澳洲雙重國籍，22歲那年她選擇了日本籍。2006年參加國民美少女大賽，獲得審查員特別賞；隔年正式出道，首部作品為《3年B組金八先生》，並在2008年，正式成為知名POCKY餅乾的代名人。

出席《死侍2》首映典禮的日本女星忽那汐里。（圖/美聯社）

熱愛攝影的她，擁有多台單眼相機，曾就讀於日本大學藝術學部美術系，但最終因無法兼顧學業，在2013年決定輟學。從2009年開始挑戰大銀幕，曾在《致工藤新一的挑戰書 怪鳥傳説之謎》、電視劇《家政婦三田》和大河劇《江～公主們的戰國～》演出。她曾表示，自己最愛的歌手是椎名林檎，因為她才真正開始聽日本歌曲。

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忽那汐里所扮演的雪緒，在電影中雖然戲份不多，卻因為可愛俏皮的動作、以及和死侍之間的互動，讓全球粉絲清楚地記住她。電影上映後，忽那汐里的Instagram追蹤粉絲快速爆增，目前已有11.5萬名粉絲，不少人都仿效死侍在電影中的對白，用「Hi Yukio！」一詞留言示好。面對雪緒的人氣爆紅，兩名電影編劇里斯（Phett Reese）和衛尼克（Paul Wernick）都表示，未來系列新電影開拍時，一定會幫忽那汐里增加台詞與出場時間。

(中時電子報)

文章來源：Deadpool 2: Who is Yukio? Why is she important to the Marvel universe?

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